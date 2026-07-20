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مراسم بدرقه «خادمان زینبی» فردا در سالن امام علی (ع) ارومیه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف آمادگی برای ایام پیادهروی اربعین حسینی و با هدف تقویت روحیه خادمان عازم خدمت، مراسم بدرقه «خادمان زینبی» ساعت ۹ صبح روز سهشنبه، ۳۰ تیرماه در سالن امام علی (ع) واقع در خیابان مدنی ۲، کوچه صحیه برگزار میشود.
این مراسم که با هدف طلب توفیق و سلامتی برای افرادی که عزم خدمترسانی به زائران امام حسین (ع) را کردهاند ترتیب داده شده در فضای معنوی ذکر و دعا برگزار و حضور در این مراسم، نمادی از همبستگی جامعه مؤمنین در حمایت از فرهنگ خدمت به زائران اربعین حسینی در مسیر عشق و ولایت است.