به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف آمادگی برای ایام پیاده‌روی اربعین حسینی و با هدف تقویت روحیه خادمان عازم خدمت، مراسم بدرقه «خادمان زینبی» ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه، ۳۰ تیرماه در سالن امام علی (ع) واقع در خیابان مدنی ۲، کوچه صحیه برگزار می‌شود.

این مراسم که با هدف طلب توفیق و سلامتی برای افرادی که عزم خدمت‌رسانی به زائران امام حسین (ع) را کرده‌اند ترتیب داده شده در فضای معنوی ذکر و دعا برگزار و حضور در این مراسم، نمادی از همبستگی جامعه مؤمنین در حمایت از فرهنگ خدمت به زائران اربعین حسینی در مسیر عشق و ولایت است.