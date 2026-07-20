با حمایت کانون مدیریت دارایی‌های فکری، اختراع یک شرکت تأمین تجهیز و توسعه فناوری‌های ورزش و سلامت با عنوان "دستگاه ریکاوری کمر و زانو‌" به شماره US۱۲۵۹۴۲۰۹B۲ در کشور آمریکا ثبت شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این اختراع از دو بخش اصلی الکترونیکی و مکانیکی تشکیل شده که رفتارهای مکانیکی را به واکنش‌های بیولوژیکی تبدیل و شرایط مطلوبی را برای ریکاوری سلولی و بافتی بدن فراهم می‌کند.

بخش مکانیکی وظیفه اجرای عملیات کشش را برعهده دارد و بخش الکترونیکی مدیریت و برنامه‌ریزی انواع کشش را کنترل می‌کند.

این فناوری محدودیتی برای استفاده اقشار مختلف از نظر سن، جنس، قد و وزن نداشته و با طراحی مناسب خطر آسیب را به حداقل می‌رساند.

از ویژگی‌های برجسته این فناوری قابلیت بهره‌برداری دوگانه در سطوح خانگی و تخصصی است.

بازار هدف کلینیک‌های فیزیوتراپی و کایروپرکتیک هستند که امکان احیای کارایی دستگاه‌های حیاتی بدن و ارتقای سطح خدمات توان‌بخشی را فراهم می‌آورد.