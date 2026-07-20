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با حمایت کانون مدیریت داراییهای فکری، اختراع یک شرکت تأمین تجهیز و توسعه فناوریهای ورزش و سلامت با عنوان "دستگاه ریکاوری کمر و زانو" به شماره US۱۲۵۹۴۲۰۹B۲ در کشور آمریکا ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این اختراع از دو بخش اصلی الکترونیکی و مکانیکی تشکیل شده که رفتارهای مکانیکی را به واکنشهای بیولوژیکی تبدیل و شرایط مطلوبی را برای ریکاوری سلولی و بافتی بدن فراهم میکند.
بخش مکانیکی وظیفه اجرای عملیات کشش را برعهده دارد و بخش الکترونیکی مدیریت و برنامهریزی انواع کشش را کنترل میکند.
این فناوری محدودیتی برای استفاده اقشار مختلف از نظر سن، جنس، قد و وزن نداشته و با طراحی مناسب خطر آسیب را به حداقل میرساند.
از ویژگیهای برجسته این فناوری قابلیت بهرهبرداری دوگانه در سطوح خانگی و تخصصی است.
بازار هدف کلینیکهای فیزیوتراپی و کایروپرکتیک هستند که امکان احیای کارایی دستگاههای حیاتی بدن و ارتقای سطح خدمات توانبخشی را فراهم میآورد.