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اردوی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران با عنوان یادواره آقای شهید ایران در ارومیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اردوی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران با عنوان یادواره آقای شهید ایران در ارومیه آغاز شد
در این مرحله از تمرینات، الینا رحیمی از استان آذربایجان غربی و ۴ عضو دیگر تیم ملی حضور دارند.
بانوان کشورمان تمرینات آمادگی خود را در ارومیه تا ۵ مرداد پیگیری میکنند.
تیم ملی بانوان کشورمان خود را برای حضور در رقابتهای آسیایی ناگویای ژاپن و ازبکستان که شهریور و مهر ماه برگزار میشود آماده میکنند.
سرمربیگری و مربی گری تیم ملی بانوان کشورمان بر سیما لیموچی و عاطفه کریمی است.