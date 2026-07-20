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فرمانده انتظامی غرب استان تهران، از شناسایی و ضبط ۳۳ هزار تن آرد و گندم احتکاری به ارزش ۲۳ هزار میلیارد ریال در یک کارخانه در محدوده شهر پرند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمدرضا علیزاده از شناسایی و کشف مقادیر کلانی از کالاهای احتکاری در یک کارخانه در محدوده شهر پرند خبر داد.
وی با تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی رصد اقدامات مشکوک یک کارخانه آرد و گندم در اطراف شهرستان رباطکریم، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت. ماموران با بهرهگیری از اقدامات فنی و شناسایی دقیق، موفق به شناسایی کارخانهای در شهر پرند شدند که پس از هماهنگیهای قضایی و حضور نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی، عملیات بازرسی آغاز شد.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در این بازرسی، ۳۳ هزار تن گندم و آرد که بهطور غیرقانونی خارج از شبکه توزیع رسمی جمعآوری شده بود، کشف و ضبط گردید. کارشناسان ارزش این کالاهای احتکاری را ۲۳ هزار میلیارد ریال برآورد کردهاند.
وی تصریح کرد: در جریان این عملیات، صاحب کارخانه بازداشت و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.
سردار علیزاده در پایان تأکید کرد: پدیده احتکار و قاچاق، علاوه بر ضربه شدید به اقتصاد ملی، زمینهساز جرائم اجتماعی متعددی است و مقابله با این جریانها و ضربه زدن به شبکههای رانتی، از اولویتهای اصلی پلیس در راستای تأمین امنیت اقتصادی کشور است.