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حصیربافی با جذب ۵۸ هنرجو، پرطرفدارترین رشته صنایع دستی خراسان جنوبی در دورههای آموزشی اخیر بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، از برگزاری دورههای آموزشی در ۶ شهرستان استان در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت رشتههای بومی بیشتر از سایر رشته ها مورد استقبال گسترده متقاضیان قرار گرفته است.
فولادی از پیشتازی شهرستانهای فردوس و بشرویه در حوزه آموزش صنایع دستی به هنرآموران در سال جاری خبر داد.
به گفته وی در راستای سیاستهای دولت مبنی بر توانمندسازی هنرمندان و احیای رشتههای بومی، برنامههای آموزشی ویژهای در شهرستانهای بیرجند، فردوس، بشرویه، طبس، درمیان و زیرکوه با هدف توسعه مهارتهای هنری اجرا شده است.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، با بررسی آمار برگزاری کلاسها افزود: در بازه زمانی سه ماهه نخست سال جاری، شهرستانهای فردوس و بشرویه با برگزاری ۶ دوره آموزشی در هر شهرستان، بیشترین آمار فعالیت آموزشی را در سطح استان به خود اختصاص دادهاند که این امر نشاندهنده استقبال مطلوب هنرجویان و پتانسیل بالای این مناطق در حوزه صنایعدستی است.
وی با بیان اینکه رشته حصیربافی با جذب ۵۸ هنرجو، پرطرفدارترین رشته در دورههای اخیر بوده است، افزود: این استقبال نشان از اهمیت احیای این هنر سنتی و درک ظرفیتهای اقتصادی بالای آن در منطقه دارد.
فولادی تاکید کرد: هدف اصلی این مجموعه فراتر از آموزش است و ما در پی ارتقای کیفیت آموزشها و ایجاد بسترهای مطمئن برای بازاریابی محصولات هنرمندان هستیم تا صنایعدستی بتواند علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، به عنوان یک موتور محرک در اشتغالزایی و تقویت اقتصاد خانوادهها عمل کند.