در نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس موضوع افزایش اعتبار گذرنامه‌های جدید برای افراد ۱۵ ساله و بالاتر، به مدت ۱۰ سال و افراد کمتر از ۱۵ سال به مدت ۷ سال در کمیسیون به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، ولی الله بیاتی در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۲۹ تیرماه) در کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: این نشست با دستور کار بررسی لایحه اصلاح ماده ۲۵ قانون گذرنامه برگزار شد. در این نشست، اعضای کمیسیون در جهت وظیفه قانونی که کارشناسان فراجا، دولت و کارشناسانی از مرکز پژوهش‌ها نیز حضور داشتند، این موضوع را به طور دقیق مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: در ادامه این نشست، کارشناسان فراجا و دولت، پیشنهادات خود را در خصوص لایحه اصلاح ماده ۲۵ قانون ارائه کرده و همچنین نمایندگان نیز نقطه نظرات خود را در خصوص پیشنهادات دولت ارائه کرده و پیشنهاداتی را نیز ارائه کردند. در ادامه این نشست نیز، اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس با توجه به اهمیت گذرنامه و تعیین مدت بیشتری برای اعتبار گذرنامه نظرهای خود را بیان کردند که در نهایت موضوع اعتبار گذرنامه‌های جدید برای افراد ۱۵ ساله و بالاتر، به مدت ۱۰ سال و افراد کمتر از ۱۵ سال به مدت ۷ سال در کمیسیون به تصویب رسید.