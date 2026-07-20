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نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران و مرجع حلال پاکستان با توافق بر چارچوب همکاریهای مشترک، گام نهایی برای تدوین و امضای تفاهمنامهای برداشتند که میتواند تجارت محصولات حلال میان دو کشور را تسهیل کند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران و مرجع حلال پاکستان (PHA) در نشستی کارشناسی با حضور نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، درباره توسعه همکاریهای دوجانبه در صنعت حلال و نهاییسازی تفاهمنامه مشترک به توافق رسیدند.
در این نشست، دو طرف ضمن معرفی ساختار نظام حلال و ظرفیتهای ملی خود، بر استفاده از استانداردها و رویههای مؤسسه استاندارد و اندازهشناسی کشورهای اسلامی (SMIIC) بهعنوان مبنای گسترش همکاریهای بینالمللی و همگرایی نظامهای حلال تأکید کردند.
همچنین پیشنویس تفاهمنامه همکاری میان دو مرجع حلال بررسی و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات و طی مراحل قانونی در دو کشور، متن نهایی برای امضای مقامات آماده شود.
بر اساس قوانین پاکستان، صادرات محصولات غذایی به این کشور مستلزم دریافت گواهی معتبر حلال است؛ از این رو، امضای این تفاهمنامه میتواند به تسهیل صادرات و توسعه مبادلات تجاری محصولات حلال میان ایران و پاکستان کمک کند.