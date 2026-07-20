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رئیس میز گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برنامه این وزارتخانه برای اتصال فرآیند ارائه خدمات به بیماران خارجی به سامانه جامع گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما جمشید کرمانچی با تشریح برنامههای این وزارتخانه در مسیر توسعه گردشگری سلامت و بهرهگیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، بر ضرورت استقرار سازوکارهای یکپارچه و هوشمند برای ساماندهی خدمات درمانی به بیماران خارجی تاکید کرد و گفت: وزارت بهداشت در حال فراهمسازی زیرساختهای لازم برای حضور مؤثر در این سامانه است و بیمارستانهای دارای مجوز پذیرش بیماران بینالملل (IPD) مکلف شدهاند خدمات خود به بیماران خارجی را از طریق سامانه جامع گردشگری ارائه کنند.
کرمانچی با بیان اینکه این اقدام، زمینهساز شفافیت، انسجام و ارتقای کیفیت خدمات در حوزه گردشگری سلامت خواهد بود، افزود: ثبت و مدیریت فرآیندهای پذیرش، ارائه خدمات درمانی و نظارت بر عملکرد مراکز درمانی از طریق یک سامانه یکپارچه، ضمن تسهیل دسترسی گردشگران سلامت به خدمات، امکان رصد، ارزیابی و سیاستگذاری دقیقتر را برای دستگاههای مسئول فراهم میکند.
رئیس میز گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همافزایی میان دستگاههای متولی و بهرهگیری از ظرفیت سامانههای هوشمند را از الزامات توسعه پایدار گردشگری سلامت برشمرد و تصریح کرد: ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول و استقرار بسترهای یکپارچه اطلاعاتی، نقش تعیینکنندهای در تسهیل ارائه خدمات، ارتقای اعتماد بیماران بینالمللی و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بازار منطقهای و جهانی گردشگری سلامت ایفا خواهد کرد.
وی تاکید کرد: توسعه زیرساختهای دیجیتال و استقرار نظام حکمرانی هوشمند در گردشگری سلامت، از مهمترین الزامات افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت مزیت رقابتی ایران در این صنعت راهبردی به شمار میرود.