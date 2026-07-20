بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمد الهداد روز دوشنبه در آیین آغاز دوازدهمین رزمایش مهتاب در عسلویه اظهار کرد: رزمایش سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق در قالب طرح ملی «مهتاب» با هدف کاهش تلفات غیرفنی، مقابله با سرقت برق، انشعابهای غیرمجاز و استخراج غیرمجاز رمزارزها و ارتقای پایداری شبکه برق در کشور آغاز شده است.
وی افزود: هدف از اجرای طرح ملی «مهتاب» انجام اقداماتی ماندگار برای کاهش تلفات غیرفنی شبکه برق است و صِرف جمعآوری انشعابهای غیرمجاز، بدون ایجاد سازوکارهای بازدارنده، نمیتواند به کاهش پایدار هدررفت انرژی منجر شود.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران تاکید کرد: مشترکانی که اقدام به دستکاری تجهیزات اندازهگیری، استفاده از انشعاب غیرمجاز، تغییر در تجهیزات اندازهگیری، باز فروش برق یا استخراج غیرمجاز رمزارز میکنند، باید تحت نظارت هوشمند قرار گیرند و در صورت لزوم تجهیزات اندازهگیری آنان بهگونهای نصب شود که امکان تکرار تخلف از بین برود.
وی با اشاره به شرایط ناترازی تولید و مصرف برق در کشور، بیان کرد: در روزهایی که صنعت برق برای تأمین برق پایدار مشترکان با محدودیت مواجه است، برخورد با سرقت برق و مصارف غیرمجاز یک ضرورت محسوب میشود و با متخلفان، از قطع برق تا اجرای سایر الزامات قانونی، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
الهداد با بیان اینکه برق رایگان اماکن مذهبی تنها شامل شبستان، محل اقامه نماز و بخشهای مرتبط با انجام فرایض دینی است، گفت: واحدهای دارای فعالیت اقتصادی از جمله مغازه، تالار، باشگاه و سایر کسبوکارهای مستقر در این اماکن موظف به پرداخت هزینه برق مصرفی هستند.
وی همچنین از تشدید نظارت بر استخراج غیرمجاز رمزارزها نیز خبر داد و افزود: ساماندهی این حوزه و برخورد با متخلفان در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعتی با جدیت دنبال میشود و پیشنهادهایی نیز برای حذف یارانه برق مشترکان متخلف در دست بررسی است.
مدیرعامل شرکت توانیر حمایت از نیروهای عملیاتی صنعت برق را از الزامات موفقیت طرح ملی «مهتاب» دانست و اظهار کرد: کارکنانی که در زمینه شناسایی برق غیر مجاز و کاهش تلفات فعالیت میکنند، باید از حمایتهای مالی، حقوقی و انگیزشی بیشتری برخوردار شوند، زیرا نقش اصلی در صیانت از شبکه برق کشور بر عهده دارند.
الهداد با اشاره به ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی در اجرای این طرح گفت: موفقیت برنامههای کاهش تلفات انرژی نیازمند همراهی همه دستگاهها است و برخورد مؤثر با متخلفان، ضمن کاهش هدررفت انرژی، به افزایش پایداری شبکه برق و تأمین برق مطمئن برای مشترکان قانونمدار کمک خواهد کرد.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق، بر تداوم اجرای طرح ملی «مهتاب» و توسعه سامانههای هوشمند پایش و کنترل شبکه تأکید کرد و گفت: این طرح زمینهساز حکمرانی هوشمند انرژی، کاهش تلفات و ارتقای بهرهوری در صنعت برق کشور خواهد بود.