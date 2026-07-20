نظارت بر استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها تشدید می‌شود

مدیرعامل شرکت توانیر از تشدید نظارت بر استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها خبر داد و گفت: ساماندهی این حوزه و برخورد با متخلفان در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی با جدیت دنبال می‌شود و پیشنهاد‌هایی نیز برای حذف یارانه برق مشترکان متخلف در دست بررسی است.