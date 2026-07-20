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تفاهمنامه پویش «شهر بدون مانع» به منظور مناسبسازی اماکن برای افراد دارای معلولیت و سالمندان بین ادارهکل بهزیستی مازندران، فرمانداری و شهرداری بابلسر امضاء شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفته بهزیستی و در راستای اجرای "قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت" و به منظور ایجاد و گسترش همکاریهای سه جانبه، کمک به توسعه و ترویج خدمترسانی و مناسبسازی اماکن و زیرساختهای حمل و نقل ریلی برای افراد دارای معلولیت، سالمندان و افراد دارای نیازمندیهای خاص، تفاهمنامه همکاری مشترک فی مابین ادارهکل بهزیستی مازندران (دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی استان)، فرمانداری و شهرداری بابلسر با هدف اجرای پویش «شهر بدون مانع» به امضا رسید.
این برنامه با حضور نوری مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری، رحمانی مدیرکل بهزیستی استان، ولیزاده فرماندار بابلسر و قاسم زاده شهردار بابلسر در محل فرمانداری بابلسر برگزار شد.
این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاریهای بینبخشی برای اجرای مفاد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در حوزه مناسبسازی و دسترسپذیری فضاهای شهری و محیط زندگی افراد دارای معلولیت، سالمندان و سایر افراد دارای نیازهای خاص منعقد شد.
بر اساس این تفاهمنامه، ادارهکل بهزیستی مازندران به عنوان دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی استان، مسئولیت ارائه مشاورههای تخصصی، ارزیابی وضعیت دسترسپذیری، برگزاری دورههای آموزشی و پایش وضعیت مناسبسازی شهرستان را بر عهده خواهد داشت.
همچنین فرمانداری و شهرداری بابلسر متعهد شدند با تشکیل مستمر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی شهرستان، تدوین برنامه عملیاتی و زمانبندی، اجرای پویش «شهر بدون مانع تا سال ۱۴۰۶»، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، تأمین زیرساختها و اعتبارات مورد نیاز، رسیدگی به گزارشهای سامانه «معبر» و ارائه گزارشهای دورهای به دبیرخانه ستاد مناسبسازی استان، زمینه تحقق اهداف این تفاهمنامه را فراهم کنند.
تشکیل کمیته ارزیابی مشترک، استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی، ایجاد بانک اطلاعاتی فضاهای شهری دسترسپذیر و اجرای برنامههای فرهنگی و ترویجی برای ارتقای فرهنگ مناسبسازی از دیگر محورهای همکاری مشترک طرفین در این تفاهمنامه است.
این تفاهمنامه با اعتبار دو ساله، زمینهساز همافزایی دستگاههای اجرایی برای ایجاد شهری دسترسپذیر، ایمن و بدون مانع برای افراد دارای معلولیت، سالمندان و سایر شهروندان دارای نیازهای خاص خواهد بود.
مدیرکل بهزیستی: «شهر بدون مانع» گامی موثر در تحقق عدالت اجتماعی
مدیرکل بهزیستی مازندران در نشست امضای تفاهمنامه سهجانبه، پویش «شهر بدون مانع» را گامی موثر در تحقق عدالت اجتماعی دانست و بر ضرورت مشارکت همه دستگاههای اجرایی برای توسعه مناسبسازی و دسترسپذیری فضاهای شهری تاکید کرد.
رقیه رحمانی اظهار کرد: شعار محوری هفته بهزیستی «بهزیستی کنار مردم» است و در پنجمین روز این هفته با عنوان «بهزیستی؛ برای بهتر زیستن»، تلاش میکنیم مفهوم کیفیت زندگی را برای همه شهروندان محقق کنیم.
وی با اشاره به گستره خدمات سازمان بهزیستی افزود: خدمات این سازمان از پیشگیری و غربالگریهای پیش از تولد تا ارائه خدمات حمایتی، توانبخشی و مراقبت از سالمندان را دربر میگیرد و با توجه به روند سالمندی جمعیت، فراهمسازی محیطی ایمن و قابل دسترس برای همه شهروندان بیش از گذشته اهمیت دارد.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اجرای پویش «شهر بدون مانع» گفت: مناسبسازی تنها مطالبه افراد دارای معلولیت نیست، بلکه اقدامی در راستای رفاه سالمندان، مادران باردار و همه شهروندان است و به ارتقای کیفیت زندگی عمومی کمک میکند.
رحمانی امضای تفاهمنامه سهجانبه میان فرمانداری، شهرداری و بهزیستی را فراتر از یک توافق اداری دانست و تصریح کرد: این تفاهمنامه نمادی از مسئولیتپذیری مشترک دستگاهها در تحقق حقوق شهروندی و توسعه عدالت اجتماعی است و میتواند زمینهساز اجرای اقدامات مؤثر در حوزه مناسبسازی باشد.
وی با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بر اجرای دقیق الزامات قانونی در حوزه مناسبسازی تأکید کرد و افزود: دسترسپذیری فضاهای عمومی و اداری باید به یک اصل در برنامهریزیهای عمرانی تبدیل شود تا همه شهروندان بتوانند بدون مانع از خدمات شهری بهرهمند شوند.
مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین با اشاره به پوشش بیش از ۳۴۰ هزار نفر از جمعیت استان توسط خدمات بهزیستی، خاطرنشان کرد: فراهم کردن فرصتهای برابر برای این بخش از جامعه، نیازمند همدلی و همکاری همه دستگاههای اجرایی است.
رحمانی ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی منسجم و اجرای گامبهگام پروژههای مناسبسازی، بابلسر به الگویی موفق در مسیر تحقق «شهر بدون مانع» تبدیل شود و نتایج این اقدامات در زندگی روزمره مردم بهصورت ملموس نمایان شود.
مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به برخی اقدامات شاخص استان در حمایت از جامعه هدف بهزیستی، گفت: ما نخستین استانی هستیم که با نگاه ویژه به افراد دارای معلولیت، کارت معلولیت مددجویان در شورای برنامهریزی استان به رسمیت شناخته شد و بهعنوان یک کارت رسمی مورد پذیرش قرار گرفت. از این پس، افراد دارای معلولیت میتوانند برای دریافت خدمات، کارت معلولیت خود را ارائه کنند و در بسیاری از موارد نیازی به ارائه گواهی جداگانه معلولیت نخواهد بود.