به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پی ابلاغ و درخواست معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ضرورت حفظ آمادگی کامل نظام سلامت کشور و سازماندهی نیروهای داوطلب برای پشتیبانی درمانی، با انتشار فراخوانی از همه اعضای خانواده بزرگ سلامت استان خراسان رضوی دعوت کرد تا در صورت تمایل، آمادگی خود را برای اعزام داوطلبانه به مناطق جنوب کشور در قالب یک مأموریت ملی اعلام کنند.

در متن این فراخوان آمده است: جامعه پزشکی و کادر سلامت ایران در مقاطع حساس تاریخ معاصر، از سال‌ های دفاع مقدس تا روزهای دشوار همه‌ گیری کرونا و همچنین در حوادث و بحران‌ های ملی، همواره با روحیه ایثار، مسئولیت‌ پذیری، تعهد حرفه‌ ای و حضور در خط مقدم خدمت‌ رسانی، نقشی ماندگار در حفظ سلامت مردم ایفا کرده‌ اند.

این فراخوان می‌افزاید: در شرایط کنونی نیز که در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، ضرورت حفظ آمادگی همه‌ جانبه نظام سلامت کشور بیش از گذشته احساس می‌ شود، مردم ایران سربلند اطمینان دارند که پزشکان، پرستاران و سایر اعضای کادر درمان، همچون گذشته، آماده انجام رسالت انسانی، ملی و حرفه‌ ای خود خواهند بود و در هر نقطه‌ ای که نیاز باشد، در کنار مردم حضور خواهند یافت.

بر همین اساس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد از همه پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران، کارشناسان و متخصصان رشته‌ های مختلف علوم پزشکی، نیروهای فوریت‌ های پزشکی، کارشناسان اتاق عمل، هوشبری، بیهوشی، آزمایشگاه، تصویربرداری، داروسازی، امدادگران و سایر کارکنان حوزه سلامت که امکان حضور در مأموریت‌ های درمانی مناطق جنوب کشور را دارند، دعوت کرده است آمادگی اولیه خود را برای اعزام اعلام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان می‌ توانند با ارسال عدد « ۱» به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۱۹۱، آمادگی خود را ثبت کنند. ثبت پیامک به منزله اعلام آمادگی اولیه است و در صورت نیاز، هماهنگی‌ های مربوط به نحوه اعزام، زمان مأموریت، محل استقرار، مدت حضور و سایر اطلاعات اجرایی، متعاقباً از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.