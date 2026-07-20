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در نشست پایش طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید صدرا و مهستان، روند اجرای طرحهای مسکونی، میزان پیشرفت فیزیکی و موانع اجرایی بررسی و بر تسریع عملیات، تعیین تکلیف طرحهای دارای چالش و تحویل بهموقع واحدهای مسکونی تأکید شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، نشست پایش اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید صدرا و مهستان با حضور اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت عمران شهرهای جدید برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن و مسکن مهر، میزان پیشرفت فیزیکی و چالشهای اجرایی در دو شهر جدید بررسی شد.
مسئولان حاضر بر تسریع روند اجرای طرحها، ارتقای پیشرفت فیزیکی و رفع موانع موجود تأکید کردند.
در بخش مربوط به شهر جدید صدرا، پیگیری موضوع داوری طرح «رسا»، فعالسازی همه کارگاههای عمرانی و تکمیل فونداسیون طرحها در اولویت قرار گرفت.
همچنین اجرای دستورالعملهای مرتبط با حمایت از دهکهای اول تا چهار و بسته مدیریت بازار اجاره از مهمترین تکالیف این شهر اعلام شد.
در بررسی وضعیت شهر جدید مهستان نیز بر تعیین تکلیف قراردادهای مشارکت مدنی تا پایان شهریورماه تأکید شد.
بر اساس مصوبات این نشست، واحدهای طرحهای «نیما»، «بهراد»، «آراد» و یکهزار واحد مسکن مهر باید مطابق برنامه زمانبندی و با قید فوریت تحویل متقاضیان شود.
همچنین رفع مشکلات طرح مسکن مهر «اهرام ایران» و صدور قراردادهای واگذاری زمین در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار قرار گرفت.
در این نشست بر اجرای دقیق مصوبات شورای عالی مسکن و دستورالعملهای ابلاغی تأکید شد.
مسئولان همچنین خواستار پیگیری مستمر مصوبات، رفع موانع اجرایی و تسریع در احداث و تحویل واحدهای مسکونی شدند.
هدف از این اقدامات، افزایش سرعت اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تحقق برنامههای دولت در حوزه تأمین مسکن عنوان شد.