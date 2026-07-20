به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، در حالی که جبهه مقاومت در برابر استکبار، در تمام عرصه‌ها در حال درخشش است، در سوی دیگر، جبهه‌ کلام نیز با تکیه بر رهنمودهای رهبر شهید انقلاب به سوی گسترش فرهنگ اصیل حرکت می‌کند. برگزاری محافل تخصصی شعرخوانی که با محوریت منظومه سخنان رهبری برگزار می‌شد موجی از پویایی فرهنگی را در سطح شهر ایجاد کرد.

این محافل که با هدف تجلیل از ایثار و خون‌های ریخته شده در راه وطن شکل گرفته‌اند، بر این باورند که شعر، تنها یک هنر، بلکه ابزاری قدرتمند برای بازخوانی حماسه شهدا است. شرکت‌کنندگان در این نشست‌ها، با الهام از نگاه رهبری به هنر، تلاش می‌کنند تا پیوند میان «معرفت» و «زیبایی» را در قالب اشعار حماسی و عرفانی مستحکم کنند.

یکی از مولفه‌های اصلی این رویدادها، تمرکز بر «جهاد کلامی» و استکبارستیزی است. شاعران در این محافل، با استفاده از قدرت واژه، به مقابله با جریان‌های فرهنگیِ منحرف می‌پردازند و در عین حال، بر اهمیت توسعه‌ی شعر و هنرِ اصیل به عنوان زیربنای تربیت نسل آینده تأکید می‌ورزند.

گسترش روزافزون این محافل در سطح شهر، نشان‌دهنده آن است که هنرِ اصیل، راهی هموار برای پیوند میان توده‌های مردم و ارزش‌های انقلاب است. این جریان فرهنگی نه تنها به دنبال تولید اثر هنری، بلکه در پی ایجاد یک «دفاع کلامی» مستحکم در برابر هجمه‌های دشمن و ترویج فرهنگِ مقاومت در دل جامعه است.

