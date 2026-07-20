حسن کریمیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما درباره روند اسقاط خودرو‌های فرسوده، افزود: امسال در مقایسه پارسال وضعیت از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده با کاهش ۵۰ درصدی مواجه بوده است و در مقایسه با سال ۱۴۰۳، کاهش ۷۰ درصدی در اسقاط فرسوده‌ها را شاهد بودیم و علت اصلی روند کند اسقاط‌ها به شرایط کنونی کشور بازمی گردد که تاثیر مستقیمی بر خروج فرسوده‌ها از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور داشته است.

رئیس انجمن مراکز اسقاط خودور‌های فرسوده کشور با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا کنون حدود ۳۸ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده‌اند، ادامه داد: با اسقاط این تعداد از خودرو‌های فرسوده، کاهش ۵۰ درصدی را در مقایسه با سال گذشته تجربه کرده‌ایم به طوری که در فروردین ماه امسال حدود ۱۲۰۰ دستگاه، اردیبهشت ماه حدود ۱۲ هزار دستگاه و در خردادماه با مذاکرات انجام شده و در مقطعی فروکش کردن جنگ ایران و آمریکا، حدود ۱۷ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شدند و در تیرماه هم حدود ۱۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شد.

وی از شرایط نامطلوب اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده در مقایسه با از رده خارج کردن خودرو‌های سواری فرسوده خبر داد و گفت: جذابیتی برای صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده نه در بخش فروش نقدی و نه در جایگزین کردن با موتورسیکلت نو وجود ندارد به دلیل اینکه قیمت گواهی اسقاط برای یک موتورسیکلت مبلغ ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود که عملا صاحب موتورسیکلت را برای اسقاط خودرویش ترغیب نمی‌کند و از طرفی در طرح جایگزینی با موتورسیکلت نو با توجه به تسهیلات کم بهره هم، استقبال چندانی از این طرح نشد.

به گفته کریمیان ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد که بر روی محیط زیست و آلودگی هوای شهر‌ها و کلانشهر‌ها تاثیر بسزایی دارد، اما زمینه مناسبی برای ترغیب صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده وجود ندارد که ترغیب به اسقاط آنها شوند.

رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده کشور از افزایش ۷۰ درصد قیمت گواهی اسقاط فرسوده‌ها در اصلاحیه آئین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو خبر داد و گفت: قیمت گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ بدون تغییر مانده بود، و در حالیکه تورم کشور در طول این چندسال بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است، قیمت گواهی اسقاط تا امسال تغییری نداشت اما افزایش قیمت گواهی اسقاط به میزان تورم کشور بود قطعا برای صاحبان فرسوده ها، جذابیت بیشتری برای اسقاط خودروهایشان ایجاد می‌شد.



کریمیان اضافه کرد: این تغییر قیمت بر روند اسقاط بی تاثیر نبوده، اما اثرگذاری زیادی هم نداشته است، زیرا مدت زیادی از افزایش قیمت گواهی اسقاط نگذشته است و باید صبر کرد تا نتایج آن در طولانی مدت خود را نشان دهد.

کریمیان درباره اصلاح آئین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر افزایش محل مصرف گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده، افزود: اصلاح این آئین نامه در هیئت دولت به تصویب رسیده است و منتظر هستیم تا پس از دستور رئیس جمهوری به مرحله ابلاغ و اجرا دربیاید، امیدواریم با اجرای اصلاحیه این آئین نامه، اسقاط خودرو‌های فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور افزایش قابل توجهی داشته باشد، زیرا به هر میزان که گواهی اسقاط‌ها بیشتر مصرف شود تعداد بیشتری از خودرو‌های فرسوده از رده خارج می‌شوند.

وی با اشاره به بدهی ۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده در سراسر کشور به عنوان یکی دیگر از دلایل کندی روند فرسوده ها، افزود: یکی از شرکت‌های خودروساز کشور هزار میلیار تومان بدهی به مراکز اسقاط دارد و متاسفانه چک‌های ارائه شده به بانک، وصول نمی‌شوند و برگشت می‌خورند و ۳ هزار میلیارد تومان دیگر هم بدهی سایر خودروسازان کشور به مراکز اسقاط منجر به اختلال در فرایند از رده خارج کردن فرسوده‌ها شده است، زیرا مراکز اسقاط را با چالش نقدینگی و گردش مالی مواجه کرده است.

رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده کشور، با اشاره به اینکه موضوع خودرو و به ویژه اسقاط خودرو‌های فرسوده بعد از دارو و معیشت مردم از مهمترین اولویت‌های دولت باید باشد گفت : در صورت بی توجهی، مشکلات عدیده‌ای از جمله افزایش مصرف سوخت و آلودگی بیشتر هوا را برای کشور رقم می‌زند، از دولتی‌ها و مجلسی‌ها انتظار داریم با تدابیر لازم زمینه از رده خارج کردن سالیانه یک میلیون خودروی فرسوده در قبال ورود خودرو‌های نوشماره به ناوگان حمل و نقل کشور را فراهم سازند.