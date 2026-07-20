رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، پیشنهاد کرد دولت همزمان با ارائه گزارش عملکرد سالانه، لایحه اصلاح برنامه هفتم را نیز بر پایه ارزیابی‌های کارشناسی، چالش‌های اجرایی و نتایج نظارت بر آن، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، پیشنهاد کرد دولت همزمان با ارائه گزارش عملکرد سالانه، لایحه اصلاح برنامه هفتم را نیز بر پایه ارزیابی‌های کارشناسی، چالش‌های اجرایی و نتایج نظارت بر آن، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. متن این نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید، مطابق بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است گزارش عملکرد سالانه اجرای برنامه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، گزارش نهایی در چارچوب قانون تهیه و به صحن علنی مجلس ارائه شود. بر اساس همین حکم قانونی، مسئولیت تلفیق گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی و تهیه گزارش نهایی نظارتی مجلس بر عهده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در پیام اخیر خود به مناسبت سالگرد تأسیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر اجرای برنامه هفتم، بر ضرورت اصلاح برنامه هفتم پیشرفت نیز تصریح فرمودند. این رهنمود، فرصت ارزشمندی را فراهم آورده است تا اصلاح قانون برنامه بر پایه ارزیابی واقعی از عملکرد دو سال نخست اجرای آن انجام پذیرد.

از آنجا که کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اجرای تکلیف مقرر در قانون، مسئولیت تلفیق گزارش نظارتی مجلس را بر عهده دارد، این کمیسیون آمادگی دارد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی، فرآیند ارزیابی عملکرد و بررسی پیشنهاد‌های اصلاحی را به صورت هماهنگ دنبال نماید.

پیشنهاد می‌شود دستور فرمایید:

۱. تهیه گزارش جامع عملکرد

سازمان برنامه و بودجه کشور، علاوه بر تهیه گزارش عملکرد سالانه اجرای برنامه هفتم در اجرای بند (الف) ماده (۱۱۸)، گزارش جامعی از احکام نیازمند اصلاح، چالش‌های اجرایی، موانع تحقق اهداف و پیشنهاد‌های اصلاحی دولت را نیز تهیه نماید.

۲. ارائه همزمان لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم

لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت به صورت همزمان با گزارش عملکرد سالانه و با اتکا به نتایج ارزیابی‌های کارشناسی و گزارش‌های نظارتی تهیه و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

۳. هماهنگی دولت، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

با توجه به مسئولیت قانونی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در تلفیق گزارش نظارتی مجلس، هماهنگی لازم میان دولت، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون، از ابتدای فرآیند تدوین گزارش و اصلاحات پیشنهادی برقرار شود تا بررسی گزارش عملکرد و رسیدگی به اصلاح قانون به صورت همزمان و منسجم انجام پذیرد. بی‌تردید این اقدام ضمن اجرای کامل قانون و تحقق رهنمود مقام معظم رهبری، زمینه اصلاح برنامه هفتم بر پایه تجربه عملی، داده‌های واقعی و نیاز‌های امروز کشور را فراهم ساخته و موجب افزایش کارآمدی نظام برنامه‌ریزی و نظارت خواهد شد.