به ۱۰ هزار مددجوی اصفهانی برای حضور در پیاده روی اربعین حسینی، تسهیلات اربعین اختصاص می‌یابد و زائر اولی‌ها در اولویت هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به اشتیاق مددجویان، امسال سقف حضور متقاضیان به بیش از ۱۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت، گفت: در اولویت‌بندی برای تخصیص تسهیلات، زائران زیارت‌اولی، دانشجویان و نخبگان تحت حمایت این نهاد در اولویت قرار دارند و مددجویانی که پیش از این از دیگر وام‌های این نهاد استفاده کرده‌اند، محدودیتی برای بهره‌مندی از این تسهیلات جدید نخواهند داشت.

کریم زارع، فرآیند اعطای تسهیلات را به دو روش «پیش از سفر» و «پس از سفر» بیان کردو افزود: تسهیلات قرض‌الحسنه پیش از عزیمت و پس از بررسی مدارک، ثبت‌نام نهایی در سامانه سماح و تکمیل فرم تعهدنامه پرداخت خواهد شد.

وی گفت: کمک‌هزینه‌های بلاعوض نیز پس از بازگشت از سفر و ارائه اصل گذرنامه ممهور به مهر ورود و خروج و ثبت درخواست در سامانه «همگروه» به حساب مددجویان واریز می‌شود.

وی گفت: برای زائران انفرادی سقف ۱۵ میلیون تومان و برای خانواده‌های دو نفره و بیشتر تا سقف ۲۵ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، پس از بازگشت از سفر نیز مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به هر مددجوی زائر به‌عنوان کمک‌هزینه بلاعوض پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان افزود: پارسال زمینه حضور ۸ هزار و ۶۶۵ نفر از مددجویان استان در این سفر معنوی فراهم شد که مبلغی بیش از ۲۱ میلیارد تومان کمک‌هزینه بلاعوض و ۳۹ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به آنان اختصاص یافت.