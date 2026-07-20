به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور مردم مبعوث شده چایپاره محفل انس با قرآن بیاد رهبر شهید انقلاب و سرداران و سربازان شهید کشورمان در مقابله با دشمنان، در محل تجمعات شبانه مردم این شهرستان برپا شد.

در این محفل قرآنی چند تن از قاریان برتر قرآنی بیاد رهبر معظم شهید انقلاب و سرداران و سربازان جان برکف کشورمان و همچنین مردم بی گناهی که در حملات دشمن صهیونی آمریکایی به شهادت رسیده‌اند به قرائت آیاتی از قرآن مجید پرداختند.