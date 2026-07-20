رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران از ارائه پیشنهاد تغییر نام میدان نوبنیاد به نام سردار سرلشکر شهید محمد پاکپور فرمانده کل سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرهادی گفت: پیشنهاد تغییر نام میدان نوبنیاد به نام سرلشکر شهید محمد پاکپور فرمانده کل سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به کمیته نامگذاری شورا ارائه خواهیم داد.

وی همچنین تصریح کرد: این پیشنهاد برای بررسی‌های کارشناسی به کمیسیون نام‌گذاری شورا ارائه خواهد شد تا پس از طی مراحل قانونی در صحن علنی شورا مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به موقعیت جغرافیایی این میدان افزود: انتخاب این نقطه از پایتخت که در کانون مراکز راهبردی دفاعی کشور قرار دارد خود پیامی محکم از همبستگی و وحدت راهبردی ارتش و سپاه در هندسه دفاعی کشور است.