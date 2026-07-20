به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، نیکنام با تأکید براینکه مدیریت مصرف برق در شرایط ناترازی تولید و مصرف یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، افزود: در راستای اجرای بخشنامه‌های ابلاغی، در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، برق ادارات پرمصرف بدون اغماض قطع خواهد شد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بسیاری از مشترکان اداری و بانک‌های استان الگوی بهینه مصرف را رعایت نمی‌کنند، اظهار کرد: در گام نخست، تذکرات و اخطار‌های قانونی لازم به این مراکز ابلاغ شده است.

نیکام تصریح کرد: تیم‌های بازرسی این شرکت در بازدید‌های میدانی مستمر، عملکرد بانک‌ها و ادارات را به‌دقت رصد می‌کنند و در صورت مشاهده تداوم بی‌توجهی به دستورالعمل‌های صرفه‌جویی، ضمن صدور اخطار کتبی، نسبت به قطع انشعاب این مراکز اقدام خواهد شد.