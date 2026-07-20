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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام گفت: توسعه همکاری با اتاق مشترک ایران و آفریقا، زمینهساز افزایش صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و گسترش تعاملات اقتصادی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن حسنلو در نشست مشترک با مدیران اتاق مشترک ایران و آفریقا با تأکید بر ظرفیت بازار آفریقا برای تولیدکنندگان ایرانی افزود: منطقه ویژه اقتصادی پیام آمادگی دارد با فراهم کردن زیرساختها و تسهیل فرآیندها، زمینه توسعه صادرات، حضور فعال بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاران خارجی را فراهم کند.
حسنلو ابراز امیدواری کرد: همکاریهای مشترک با اتاق ایران و آفریقا به افزایش مبادلات تجاری و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای این قاره منجر شود.
وی با اشاره به تغییر رویکرد منطقه ویژه اقتصادی پیام افزود: این منطقه با اجرای پروژههای زیرساختی در حوزههای حملونقل، لجستیک و فناوری اطلاعات، در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای اقتصادی کشور قرار گرفته است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام از جذب سرمایهگذار برای احداث بزرگترین ترمینال هوشمند بار و مسافر خاورمیانه در این فرودگاه خبر داد و گفت: این پروژه نقش مهمی در توسعه حملونقل هوایی و ترانزیت کالا خواهد داشت.
رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا هم با تأکید بر ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام، این مجموعه را یکی از بسترهای راهبردی توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی دانست و گفت: با بهرهگیری از زیرساختهای لجستیکی، حملونقل هوایی و ایجاد کارگروههای تخصصی، پیام میتواند به محور تعاملات اقتصادی ایران و آفریقا تبدیل شود.
مسعود برهمن با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی قاره آفریقا اظهار کرد: امروز آفریقا به یکی از مهمترین بازارهای نوظهور جهان تبدیل شده و کشورهای مختلف در حال افزایش سهم خود از این بازار هستند.
وی خاطرنشان کرد: اتاق مشترک آمادگی دارد با تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی، زمینه توسعه همکاریهای تجاری ایران با کشورهای آفریقایی را با بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام فراهم کند.