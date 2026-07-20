به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه با اشاره به افزایش تولید پسماند در فصل تابستان و رشد مصرف ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و گردشگری، گفت: سرانه تولید زباله در ارومیه حدود ۷۳۰ گرم به ازای هر شهروند است که حدود سه برابر میانگین جهانی است.

مختار خانی با حضور در برنامه زنده رادیویی ایستکلر رادیو چی چست استان با اشاره به اینکه پسماند به یکی از چالش‌های مهم زیست‌محیطی در جهان و کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: استان آذربایجان‌غربی و شهر ارومیه نیز از این معضل مستثنی نیستند و مدیریت پسماند یکی از دغدغه‌های جدی حوزه محیط زیست به شمار می‌رود.

وی با اشاره به میزان تولید پسماند در ارومیه، تصریح کرد: میانگین سرانه تولید زباله در جهان حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم به ازای هر نفر است، در حالی که این رقم در ارومیه به حدود ۷۳۰ گرم رسیده و در برخی مقاطع سال به دلیل افزایش تولیدات کشاورزی بیشتر نیز می‌شود.

خانی افزود: ارومیه به عنوان شهر باغات، در فصل تابستان به دلیل افزایش فعالیت‌های کشاورزی و تولید محصولات متنوع، با افزایش حجم پسماند مواجه می‌شود و متأسفانه در برخی موارد شاهد رهاسازی زباله در حاشیه جاده‌ها، ورودی روستا‌ها و مناطق طبیعی هستیم که علاوه بر ایجاد منظر نامناسب، تهدیدی برای محیط زیست محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ضعف در تفکیک پسماند خشک و‌تر از چالش‌های موجود در حوزه مدیریت زباله است، ادامه داد: نخستین و مهم‌ترین اولویت در مدیریت پسماند، کاهش تولید زباله از مبدأ است و در این زمینه باید فرهنگ مصرف اصلاح شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه با اشاره به برنامه‌های آموزشی این اداره گفت: آموزش شهروندان برای تفکیک زباله، کاهش مصرف پلاستیک و اصلاح الگوی خرید از جمله اقداماتی است که دنبال می‌شود، چراکه کیسه‌های پلاستیکی یکی از تهدید‌های جدی برای طبیعت هستند و تجزیه برخی از آنها صد‌ها سال زمان می‌برد.

وی با اشاره به استفاده از حداقل ۳ کیسه پلاستیکی در خرید‌های روزانه به ازای هر شهروند، اضافه کرد: اگر میزان مصرف روزانه کیسه‌های پلاستیکی توسط هر فرد را در جمعیت کشور محاسبه کنیم، با عدد بسیار بزرگی مواجه می‌شویم که آثار آن سال‌ها در محیط زیست باقی خواهد ماند.

خانی با اشاره به وضعیت پسماند در ارومیه اظهار کرد: روزانه حدود ۶۵۰ تن زباله در ارومیه تولید می‌شود که حدود ۳۰ درصد آن را پسماند خشک تشکیل می‌دهد. این بخش در صورت تفکیک و بازیافت اصولی می‌تواند دوباره وارد چرخه مصرف شود، اما تحقق این موضوع نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و سیاستگذاری مناسب است.