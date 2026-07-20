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طرحهای مرمت بناها و آثار تاریخی استان اصفهان با حدود چهار همت اعتبار بخش دولتی و خصوصی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت:امسال از منابع مالی پارسال، مرمت و بهسازی ۱۵۰ بنای تاریخی با حدود ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی دولتی در این استان در حال اجراست.
امیرکرم زاده افزود: حدود یک همت اعتبار هم با مشارکت بخش خصوصی برای مرمت بناهای تاریخی استان اصفهان از جمله کاروانسراها باکاربریهای تجاری ازجمله مجموعههای گردشگری درحال هزینه است.
وی اضافه کرد: هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان هم به همت شهرداریهای استان اصفهان برای مرمت بافتهای تاریخی اختصاص یافته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: تسهیلات مطلوبی برای مرمت بناهای تاریخی که قرار است به ظرفیت مجموعههای گردشگری اضافه شود، پرداخت میکنیم.