طرح‌های مرمت بنا‌ها و آثار تاریخی استان اصفهان با حدود چهار همت اعتبار بخش دولتی و خصوصی در حال اجراست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت:امسال از منابع مالی پارسال، مرمت و بهسازی ۱۵۰ بنای تاریخی با حدود ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی دولتی در این استان در حال اجراست.

امیرکرم زاده افزود: حدود یک همت اعتبار هم با مشارکت بخش خصوصی برای مرمت بنا‌های تاریخی استان اصفهان از جمله کاروانسرا‌ها باکاربری‌های تجاری ازجمله مجموعه‌های گردشگری درحال هزینه است.

وی اضافه کرد: هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان هم به همت شهرداری‌های استان اصفهان برای مرمت بافت‌های تاریخی اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: تسهیلات مطلوبی برای مرمت بنا‌های تاریخی که قرار است به ظرفیت مجموعه‌های گردشگری اضافه شود، پرداخت می‌کنیم.