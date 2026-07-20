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رئیس اداره گاز شهرستان رباطکریم از شناسایی و جمعآوری یک شبکه گاز غیرمجاز در منطقه وهنآباد خبر داد که منجر به قطع انشعابات غیرقانونی حدود ۱۵۰ باغویلا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن قاسمی، رئیس اداره گاز شهرستان رباطکریم اظهار کرد: در پی بررسیهای میدانی، پایش مستمر شبکه گازرسانی و همچنین دریافت گزارشهای مردمی، شبکهای از انشعابات غیرمجاز در منطقه وهنآباد شناسایی شد.
وی افزود: در این منطقه، تعدادی از باغویلاها بهصورت غیرقانونی از شبکه گاز طبیعی بهرهبرداری میکردند که در عملیاتی نظارتی، این انشعابات شناسایی و جمعآوری گردید.
قاسمی در پایان تأکید کرد: هرگونه دستکاری و ایجاد انشعاب غیرمجاز از شبکه گاز، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، تهدیدی جدی برای جان و مال شهروندان است و در صورت شناسایی، بدون هیچگونه اغماضی جمعآوری خواهد شد.