به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ بیست ونهم تیرماه ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین اصلی روزنامه های انگلیس

**مترو**

فوتبالیست‌های تیم ملی انگلیس تنها چند ساعت پس از شکست ۶ بر ۴ فرانسه در دیدار رده‌بندی و کسب مقام سومی در میامی، در فرودگاه بیرمنگام به زمین نشستند.

هم‌زمان با ورود آنها، استارمر در حال آماده‌سازی برای انتقال قدرت در روز دوشنبه به اندی برنهام بود؛ کسی که هنگام پرواز سه‌شیر‌ها در اول ژوئن، شهردار منچستر بود.

**فایننشال تایمز**

اندی برنهام روز دوشنبه با برنامه‌ای برای تبدیل ساختمان شماره ۱۰ (دفتر نخست‌وزیری) به یک مرکز کنترل تقویت‌شده و قدرتمند، وارد این دفتر خواهد شد.

آقای برنهام پیش از رونمایی از سلسله تصمیمات و اطلاعیه‌های سیاسی در زمینه‌هایی مانند واگذاری اختیارات به مناطق، حمل‌ونقل و مراقبت‌های اجتماعی، کابینه خود را معرفی خواهد کرد.

**دیلی اکسپرس**

کمی بیدنوک هشدار داده است که اندی برنهام امروز بدون داشتن برنامه‌ای مشخص برای اداره دولت یا مجوزی برای افزایش مالیات‌ها وارد دفتر نخست‌وزیری می‌شود.

رهبر حزب محافظه‌کار از نخست‌وزیر جدید به دلیل اینکه اخیراً گفته بود ممکن است «تقاضای اندکی مالیات بیشتر کند»، انتقاد کرده است.

**دیلی میرور**

اندی برنهام در اولین سخنرانی خود به عنوان نخست‌وزیر، قول خواهد داد که در زمینه هزینه‌های زندگی «نفس تازه‌ای به مردم بریتانیا بدمد».

به نوشته این روزنامه، آقای برنهام همچنین به این موضوع خواهد پرداخت که یکی از چندین نخست‌وزیری است که طی ۱۰ سال پرآشوب گذشته به این مقام رسیده است.

**گاردین**

اندی برنهام روز دوشنبه هشدار خواهد داد که بریتانیا باید در قبال چالش‌های پیشِ رو صادق باشد؛ در حالی که انتظار می‌رود رهبر حزب کارگر انتصابات خود را از بعدازظهر دوشنبه آغاز کند.

اما بر اساس گزارش این روزنامه، بسیاری از وزرای کابینه و حتی برخی از متحدان برنهام تا روز یکشنبه همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌بردند و نمی‌دانستند آیا نقشی در تیم ارشد او خواهند داشت یا خیر.

**دیلی تلگراف**

اندی برنهام در آستانه گسترش دامنه مداخله دولت قرار دارد و «لاتاری ملی» از جمله اهداف پیشنهادی او برای کارزار ملی‌سازی است.

به نوشته این روزنامه، رهبر حزب کارگر چشم به ملی‌سازی صنایع کلیدی دوخته است؛ اقدامی که به عنوان حمله‌ای به بخش خصوصی و کسب‌وکار‌ها تلقی خواهد شد.

**د سان**

اندی برنهام روز دوشنبه در حالی وارد شماره ۱۰ می‌شود که هرج‌ومرج و سردرگمی، مسئله حیاتی استخراج نفت و گاز را فرا گرفته است.

دونالد ترامپ از آقای برنهام به خاطر «بازگشایی کامل» ذخایر نفتی دریای شمال تمجید کرد، در حالی که لوسی پاول، معاون رهبر حزب کارگر گفت برنهام به تعهدات بیانیه انتخابی حزب در این باره وفادار خواهد ماند.



**دیلی میل**





بر اساس نظرسنجی انجام‌شده برای این روزنامه، بسیاری از مردم خارج از منچستر، حق اندی برنهام برای نخست‌وزیر شدن پس از این تاج‌گذاری بدون رقابت را زیر سوال می‌برند.

این نظرسنجی نشان می‌دهد در جنوب شرقی انگلستان، تنها ۲۴ درصد از مردم صعود او به قدرت را – آن هم در حالی که تنها یک ماه از بازگشتش به مجلس می‌گذرد – «مشروع» می‌دانند، در حالی که ۴۰ درصد آن را نامشروع دانسته‌اند.

**تایمز**

اندی برنهام روز دوشنبه بهبود‌های «ملموسی» را برای کمک به هزینه‌های زندگی به عنوان اولین گام از یک برنامه ۱۰ ساله جهت بازسازی اقتصاد بریتانیا به مردم ارائه خواهد داد.

برنهام در مصاحبه‌ای با این روزنامه، در آستانه تبدیل شدن به هفتمین نخست‌وزیر بریتانیا در طول کمی بیش از یک دهه، گفت می‌خواهد «خط بطلانی بکشد» و نشان دهد که امکان «انجام کار‌ها به روشی متفاوت» وجود دارد.

**آی پیپر**

اندی برنهام در اولین سخنرانی خود به عنوان نخست‌وزیر، قول یک بسته حمایتی جدید برای کاهش بحران هزینه‌های زندگی را خواهد داد.

به نوشته این روزنامه، سقف قیمت قبوض انرژی و کرایه اتوبوس از جمله اقدامات جدید احتمالی هستند.

ال ث ۱/ اذعان سردبیر ارشد شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ به توان سپاه پاسداران

مهم ترین عناوین امروز رسانه های فرانسه

کاپیتال :

به زودی هواپیما‌های مسافربری اروپا زمین گیر می‌شوند؛ پایین‌ترین سطح ذخیره بنزین هواپیما در اروپا

لزکو :

حملات متقابل آمریکا و ایران از آستانه جدیدی عبور کرده، چند برابر شدن حملات در یک هفته؛ خطر عبور از آستانه برگشت ناپذیر

ب اف‌ام :

با کشته شدن سه نظامی آمریکایی، ترامپ حملات شدیدی را وعده داد؛ مقابله به مثل ایرانسود وست – آتش سوزی جنگل‌های وار در جنوب شرقی و جزیره کورس در آب‌های جنوب فرانسه؛ از دیشب با شدت گرفتن دامنه آتش، صد‌ها آتش نشان در مهار آتش شرکت کردند.

هوف پست : تصاویر حیرت آور آتش سوزی جنگل‌ها در اسپانیا؛ تنها در ساراگوس در شمال شرقی این کشور، ۱۵ هزار هکتار جنگل نابود شده است. از ابتدای سال جاری میلادی ۷۰ هزار هکتار جنگل در اسپانیا نابود شده است.

ار ت ال : طرح رژیم اسرائیل برای استقرار تمساح در اطراف زندان‌ها به بهانه جلوگیری از فرار زندانیان فلسطینی

علم و زندگی : نخستین بار، شرکت ایرباس تصمیم گرفت موتور‌های هیدروژنی را خودش تولید کند. انقلابی کوچکفرانس انفو – ۶۰ هزار متر مربع صفحه خورشیدی روی سقف یک انبار بزرگ تدارکاتی در فرانسه

مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان

مهم‌ترین عناوین رسانه‌های رسمی چین

شینهوا -Xinhua :

حملات ایران در اردن، کویت و بحرین — گزارش ویژه درباره تنش‌های منطقه‌ای و واکنش‌های بین‌المللی.تخلیه هواپیما‌های سوخت‌رسان آمریکا از جنوب اسرائیل پس از حملات ایران.تحلیل سیاست هوش مصنوعی چین در آستانه اجلاس شانگهای.ابتکار‌های جهانی چین برای عدالت بین‌المللی

— نقش چین در حکمرانی جهانی.روز ماندلا و خدمات پزشکی چین در آفریقاجام جهانی ۲۰۲۶

— نتایج و تحلیل مسابقات.انتصاب سفرای جدید چین در چند کشور آسیایی و آفریقایی.سی‌جی‌تی‌ان CGTN-تحولات خاورمیانه و حملات ایران

— افزایش تنش‌های اخیر و پیامد‌های امنیتی.رشد اقتصادی چین در نیمه اول سال ۲۰۲۶.سفر نخست‌وزیر تایلند به پکن.افزایش همکاری‌های امنیتی چین و آسیای جنوب شرقی پیشرفت‌های فناوری چین در تولید ریزتراشه‌های هوش مصنوعیگلوبال تایمز Global Times-هشدار چین درباره پیامد افزایش تنش‌ها در خاورمیانهرقابت آمریکا و چین در هوش مصنوعیامنیت سایبری و مقابله با قمار آنلاین.روابط چین

–تایلند پس از سفر نخست‌وزیر تایلند به چینتمرینات دریایی چین، عرصه‌ای برای نمایش پیشرفت‌های نظامیجام جهانی ۲۰۲۶ — نگاه انتقادی به داوری‌ها

.چاینا دیلی- China Daily : رشد ۵.۶٪ اقتصاد شانگهای در نیمه اول ۲۰۲۶.رونمایی نخستین چیپ هوش مصنوعی چین در شانگهای.بازگرداندن یک مظنون به جرم فیشینگ از ویتنام.همکاری چین

–پاکستان در حفاظت از دلفین رود سند.

روزنامه مردم - People’s Daily : احترام نخست‌وزیر تایلند در یادمان قهرمانان خلق.افزایش مقابله با جرایم قمار اینترنتی درچین.پیشرفت درساخت ایستگاه خورشیدی فضایی تبعیض علیه مردم آینو در ژاپن واکنش چین به مذاکرات مرزی ژاپن–فیلیپین.

مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان

عناوین مهم امروز روزنامه‌های ترکیه :

صباح (Sabah) :

ترکیه ۵۲ سال است ضامن صلح در قبرس است.

سامانه هوش مصنوعی «AVCI» به کابوس باند‌های جرایم سایبری تبدیل شد.

تحقیقات درباره پرونده انجمن «آهباب» ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.

آکشام (Akşam) :

پنج ردپای مرتبط با شبکه فتح‌الله گولن در پرونده ترور محسن یازیجی‌اوغلو.

ترکیه ۵۲ سال است ضامن صلح در قبرس است.

موشک‌های ایران، پنتاگون را نگران کرد.

ینی‌شفق (Yeni Şafak) :

جنگ هرمز در حال گسترش است.

پرونده یازیجی‌اوغلو؛ ردپای پنهان شبکه فتح‌الله گولن بررسی می‌شود.

یونان، نفتکش‌ها را به ابزار فشار اتحادیه اروپا تبدیل کرد.

ترکیه (Türkiye) : پیام «ما اینجاییم» ارتش ترکیه به قبرس یونانی.

قلعه دیجیتال ترکیه در حال راه‌اندازی است.

سامانه هوش مصنوعی AVCI جرم را در لحظه شناسایی می‌کند.

قرار (Karar) : درآمد ملی افزایش یافت، اما قدرت خرید کاهش پیدا کرد.

حتی یک رأی هم نباید بدون صاحب بماند.

جنگی که کمترین حمایت را در تاریخ آمریکا دارد.

سوزجو (Sözcü) : اجرای مطالبات جانبازان ۷.۶ میلیارد لیر هزینه دارد.

یک بدن، دو قربانی؛ خانواده‌های داغدار سه روز است در آنکارا عدالت می‌خواهند.

روم‌های قبرس فریاد مادر نویجهان را هم دزدیدند.

جمهوریت (Cumhuriyet) : اپوزیسیون برای اتحاد گام برداشت.

بر سر رابطه دولت ترکیه و آمریکا معامله شده است.

حیوانات خیابانی کجا هستند؟

بیرگون (BirGün) : سلطه تاریکی.اگر متحد شویم، پیروز می‌شویم.

عدالت فوری برای همه.

اورنسل (Evrensel) : کشاورزان ریحانلی در باتلاق بحران رها شدند.

پس از مرگ، دوباره به کار بازگرداندند.

اسرائیل فوتبالیست ۱۷ ساله فلسطینی را کشت.

ملی گازت (Millî Gazete) : به خاطر مخالفت با ناتو، حزب سعادت جریمه شد.

«نه به ناتو» گفتن جرم تلقی شد.

نسل‌کشی در غزه ادامه دارد.

آیدینلیک (Aydınlık) :

ائتلاف ترکیه، روسیه، چین و ایران می‌تواند مانع جنگ بزرگ شود.

ناتو باید به حیات خود پایان دهد.

ترکیه و یونان باید مشکلات خود را بدون دخالت دیگران حل کنند.

ترک‌گون (Türkgün) :

قبرس، مسئله ناموس ملی ترکیه است.

ارتش ترکیه ضامن صلح در قبرس است.

تصفیه در ایران، عملیات آمریکا را خنثی کرد.

ینی‌برلیک (Yeni Birlik):

حضور ارتش ترکیه در شرق مدیترانه ضامن صلح است.

هاکان فیدان هشدار داد؛ ادامه جنگ به بحران‌های بیشتری منجر می‌شود.

حملات اسرائیل به غزه ادامه دارد.

دیلی صباح (Daily Sabah): ترکیه و قبرس شمالی پنجاه‌ودومین سالگرد عملیات صلح قبرس را گرامی داشتند.

آمریکا پس از حملات تهران، ایران را به حمله بیشتر تهدید کرد.

بانک‌های مرکزی اروپا و ترکیه در آستانه تصمیمات مهم اقتصادی قرار دارند.

مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان

عناوین مهم امروز برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا :

آمریکا پس از کشته شدن سربازانش، حملاتی را علیه ایران آغاز کرد

• نیو استریت تایمز:

ارتش آمریکا اعلام کرد نهمین شب حملات به ایران را آغاز کرده است .

سپاه پاسداران ایران از حمله به مرکز فرماندهی «دشمن» در سوریه خبر داد .

داده‌ها نشان می‌دهد تعداد کمی از نفتکش‌ها برای بارگیری نفت وارد هرمز می‌شوند .

مالزی در بحبوحه ادعا‌های دریای چین جنوبی رادار در جزیره لایانگ-لایانگ نصب می‌کند.

• تمپو اندونزی :

ایران می‌گوید تفاهم‌نامه پس از حملات آمریکا که منجر به کشته شدن ۵۰ نفر در ماه ژوئیه شد، «به حالت تعلیق درآمده است»

• رتیا هاریان :

بحران غرب آسیا، تاب‌آوری و زیرساخت‌های دیجیتال مالزی را تهدید می‌کند•

جاکارتا گلوب :

اندونزی به دنبال نقش بزرگتری در سازمان جهانی جدید هوش مصنوعی است.

مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان مهم ترین عناوین امروز روزنامه های جهان

مهمترین عناوین امروز روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«روزنامه دنیا» :

- آمریکا به نیروگاه هسته‌ای ایران حمله کرد

ایران حمله و آغاز تحقیقات را تایید کرد-

سیستم دفاعی هوایی آمریکا سردرگم / حملات ایران به اهداف آمریکایی برخورد می‌کنند.

- پاکستان و ونزوئلا برای تقویت همکاری‌های سیاسی و تجاری توافق کردند.

- عراقچی: ایران حالا با پیروزی در میدان به جنگ با آمریکا پایان می‌دهد

«روزنامه اوصاف» : ایران شیوه حملات موشکی خود را پس از آتش بس تغییر داده است

حملات به مراتب خطرناک‌تر گزارش می‌شوند

سروزیر ایالت پنجاب: مردم کشمیر با پاکستان هستند/ مسائل آنها باید با گفت‌و‌گو حل شود.

احتمال سفر یک روزه وزیر کشور ایران به پاکستان

پاکستان و چین ۹ سند همکاری به ارزش ۴۴۰ میلیون دلار در حوزه‌های مختلف را امضا کردند

«نوای وقت» :

یک سرباز آمریکایی دیگر در حملات پهپادی ایران به هلاکت رسید / سنتکام تایید کرد

ادامه تنش‌های منطقه‌ای باعث افزایش ۳ درصدی قیمت نفت در بازار جهانی شد-

تشییع پیکر آیت الله سید علی خامنه‌ای، بزرگترین اجتماع و تشییع در تاریخ جهان عنوان گرفت-

نیویورک تایمز: ذخایر موشکی ایران بسیار بالا بوده و تخمین آن سخت است

- پاکستان در پی کاهش وابستگی به گذرگاه‌های افغانستان؛ کریدور‌های جدید به بنادر گوادر و کراچی متصل شدند.