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مدیرکل دفتر طرحریزی شهری از ابلاغ «راهنما و شیوهنامه ارزیابی و انتخاب مشاوران در تهیه طرحهای توسعه و عمران شهری» خبر داد و گفت: با اجرای این دستورالعمل، فرآیند انتخاب مشاوران، ارزیابی کیفی طرحها و رتبهبندی مشاوران تهیهکننده طرحهای جامع شهری، بر اساس شاخصهای مشخص و یکپارچه انجام خواهد شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر طرحریزی شهری از ابلاغ «راهنما و شیوهنامه ارزیابی و انتخاب مشاوران در تهیه طرحهای توسعه و عمران شهری (طرحهای جامع)» خبر داد.
رامین ساعد گفت: این شیوهنامه در اجرای مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درباره نگرش و روش نوین تهیه طرحهای جامع شهری تدوین و ابلاغ شده است.
وی افزود: هدف از تدوین این دستورالعمل، ایجاد وحدت رویه در ارزیابی و انتخاب مشاوران، ارتقای کیفیت مطالعات و بهبود فضای رقابت حرفهای در حوزه خدمات مشاورهای است.
به گفته ساعد، در این راهنما، فرآیند انتخاب مشاور، معیارها و شاخصهای ارزیابی فنی و کیفی و همچنین شاخصهای ارزیابی محتوایی طرحهای توسعه و عمران شهری تبیین شده است.
مدیرکل دفتر طرحریزی شهری با تأکید بر ضرورت استقرار نظام ارزیابی محتوایی طرحها گفت: ارزیابی فنی و محتوایی طرحها، روند بررسی و تصویب آنها را تسهیل و کیفیت اسناد توسعه شهری را تقویت میکند.
وی افزود: مجموعهای از شاخصها و فرمهای ارزیابی برای استفاده در مراحل استانی و ملی ابلاغ شده است تا مبنای بررسیهای کارشناسی و تصمیمگیری قرار گیرد.
ساعد همچنین از تدوین شاخصهای رتبهبندی مشاوران تهیهکننده طرحهای جامع شهری خبر داد و گفت: ارزیابی عملکرد مشاوران بر اساس معیارهای شفاف در سطح ملی و استانی انجام و نتایج آن هر سال منتشر میشود.
وی تصریح کرد: این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت طرحهای توسعه و عمران شهری، زمینه توزیع عادلانه طرحها میان مشاوران را نیز فراهم خواهد کرد.
مدیرکل دفتر طرحریزی شهری افزود: شاخصها و فرمهای تدوینشده با بهرهگیری از تجربیات گذشته و مشارکت انجمن صنفی مهندسان شهرساز، جامعه مشاوران و دیگر متخصصان این حوزه تهیه شده است.
به گفته وی، اجرای این شیوهنامه گامی در جهت افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات مشاورهای و بهبود نظام تهیه و ارزیابی طرحهای جامع شهری به شمار میرود.