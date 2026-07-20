به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی، جلسه هماهنگی «قرارگاه رسانه‌ای اربعین» با حضور مدیرکل و مدیران واحدی صدا، سیما، خبر و فنی صداوسیمای آذربایجان غربی در سالن جلسات آن برگزار و ضمن تعیین شرح وظایف معاونت‌های تخصصی، راهکار‌های پوشش حداکثری و زنده رویداد بزرگ پیاده‌روی اربعین از مرز تمرچین بررسی شد.

با نزدیک‌شدن به ایام اربعین سرور و سالار شهیدان، جلسه هماهنگی قرارگاه رسانه‌ای اربعین باهدف برنامه‌ریزی عملیاتی برای پوشش این رویداد عظیم در محل این مرکز برگزار شد.

در این نشست که باهدف هم‌افزایی حداکثری میان معاونت‌های خبر، سیما، صدا، صیانت و حفاظت و فنی تشکیل شد، شرح وظایف دقیق هر بخش تعیین شد. یکی از تصمیمات کلیدی این جلسه، ایجاد و برقراری دو خط تصویری، یکی برقراری ارتباط ۲۴ ساعته با تهران و دیگری برای پوشش اختصاصی در قرارگاه رسانه‌ای استان است تا امکان انتقال تصاویر باکیفیت به شبکه‌های استانی، ملی و بین‌المللی فراهم شود.

همچنین در این جلسه، تمهیدات لازم برای اسکان و استقرار گروه‌های تخصصی شامل تهیه‌کنندگان، کارگردانان، تصویربرداران، صدابرداران و مجریان به همراه واحد‌های پشتیبانی و خدمات فنی در مرز «تمرچین» اتخاذ شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، صداوسیمای آذربایجان غربی با استقرار کامل واحد‌های عملیاتی خود از سوم تا ۱۵ مرداد، تولید و پخش ویژه‌برنامه‌های زنده و تولیدی را آغاز خواهد کرد. مرز بین‌المللی تمرچین امسال برای پنجمین سال پیاپی به‌عنوان گذرگاه رسمی خروج زائران اربعین تعیین شده است و صداوسیمای استان با درک رسالت خطیر خود، به‌عنوان خط مقدم روایت این حماسه باشکوه حسینی، تمام توان فنی و محتوایی خود