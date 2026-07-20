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بذرپاشی مراتع توسط چوپان بردسکنی نشان میدهد هر فرد با نیت و تلاش شخصی، میتواند نقش مؤثری در حفظ محیطزیست و احیای مراتع ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول آموزش و مشارکت مردمی اداره منابع طبیعی بردسکن گفت: مهدی حاجی نژاد با رعایت کامل اصول مرتعداری و بهکارگیری روشهای بذرپاشی و بذرکاری در حین چرای دام، بیش از ۱۰۰ هکتار از مراتع منطقه را طی چند ماه گذشته احیا کرده است. این اقدام، با نیت و انگیزهای شخصی و برای حفظ منابع طبیعی انجام شده و نشان میدهد که هر فرد میتواند با نیت خالص و تلاش بیوقفه، اثرگذار باشد.
زهرا طاهری، افزود: این چوپان به عنوان همیار طبیعت نمونهای است از آن دسته افرادی که با مسئولیتپذیری و نیت خالص، میتوانند در حفظ و احیای مراتع نقشآفرین باشند. این حرکت، راهی است برای نشان دادن اینکه هر فرد میتواند با اقدامهای کوچک، اما هدفمند، تغییرات بزرگی در محیط زیست منطقه ایجاد کند.
وی ادامه داد: ما شاهد هستیم که این حرکت، نه تنها موجب احیای بخشی از مراتع شده است، بلکه انگیزه و روحیهای مثبت برای سایر مرتعداران و فعالان محیطزیست است. تداوم این نوع اقدامات، نیازمند حمایت و تشویق است تا نسلهای آینده بتوانند از منابع طبیعی سالم بهرهمند شوند.
وی بیان کرد: این چوپان اهل روستای خمی از توابع بخش مرکزی شهرستان بردسکن با اقدام خود، ثابت کرد که نقش فردی او در حفاظت از مراتع و منابع طبیعی، بینظیر و قابل توجه است این حرکت، نه تنها نماد مسئولیتپذیری فردی است، بلکه الگویی عملی و الهامبخش برای تمامی فعالان این حوزه محسوب میشود.