به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، آرمان اکبری گفت: ترانس اصلی این واحد با وزن تقریبی ۱۱۰ تن پس از جا به جایی و انجام کامل تست‌های فنی، با موفقیت تحت بار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در پی خروج ترانس یکی از فاز‌های ۲۰ به ۲۳۰ کیلوولت خروجی نیروگاه حرارتی تبریز از مدار، عملیات فشرده و شبانه روزی تعمیراتی این تجهیز با بسیج کامل امکانات و نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفت.

اکبری اظهار کرد: این عملیات با تلاش مستمر و شبانه‌روزی کارکنان تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی و با همکاری شرکت تعمیرات برق آذربایجان و برق منطقه‌ای آذربایجان، و همچنین با پشتیبانی معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام رسید.

وی با اشاره به انجام موفقیت‌آمیز تست‌های الکتریکی این ترانس خاطرنشان کرد: پس از اتمام عملیات جا به جایی، همه تست‌های فنی و تخصصی با دقت انجام شد و در نهایت این تجهیز با موفقیت تحت تانسیون قرار گرفته و هم‌اکنون در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی اضافه کرد: با رفع کامل محدودیت‌ها و آماده‌سازی شرایط بهره‌برداری، واحد دوم نیروگاه حرارتی تبریز با توان بالاتر وارد مدار شده و به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

واحد شماره دو این نیروگاه که ظرفیت اسمی آن حدود ۳۶۸ مگاوات است جمعه هفته گذشته بر اثر حادثه در ترانس اصلی از مدار خارج شده بود.