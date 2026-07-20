گروه برنامه «زمانه» شبکه دو سیما، در اقدامی میدانی و همگام با مردم سرافراز جنوب کشور، سنگر روایتگری خود را در استان هرمزگان برپا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در شرایطی که خطه جنوب کشورمان آماج تهدیدات و حملات جبهه استکبار قرار گرفته، تیم تولید برنامه «زمانه» با هدف هم‌بستگی، تقویت روحیه و روایت بی‌واسطه ایستادگی مردم خون‌گرم خطه خلیج فارس، راهی استان هرمزگان شده است.

این گروه برنامه‌ساز با حضور در قلب میدان، برنامه زنده «زمانه» را مستقیماً از سواحل نیلگون خلیج فارس روی آنتن می‌برد تا صدای استقامت مردمی باشد که در طول تاریخ، پاسداران همیشگی مرز‌های آبی و عزت این سرزمین بوده‌اند.

این برنامه به تهیه کنندگی سید مجید اکرمی در لوکیشنی متفاوت و در قلب تحولات جنوب، به میزبانی امین سلیمی و محسن آزادی روانه آنتن می‌شود.

این برنامه با دعوت از مهمانان ویژه و کارشناسان به تحلیل دقیق ابعاد مختلف شرایط کنونی و روایت حماسه‌های مردمی می‌پردازند.

برنامه «زمانه» محصول گروه معارف اسلامی شبکه دو سیما است، که شنبه تا سه‌شنبه ساعت ۲۳:۰۰ و چهارشنبه تا جمعه ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.