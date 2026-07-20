شناسایی و صدور اخطاریه زیستمحیطی برای واحد آبکاری غیرمجاز در ملارد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد از شناسایی یک واحد آبکاری غیرمجاز و آلاینده خبر داد و تأکید کرد که در صورت عدم توقف فعالیتهای آلاینده، پرونده این واحد از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سعید شهند با اشاره به تشدید برنامه های پایش و نظارت بر واحدهای صنعتی و خدماتی، گفت: در جریان بازدیدهای کارشناسی و گشت های مستمر کارشناسان مأموران یگان حفاظت محیط زیست، یک واحد آبکاری غیرمجاز که بدون اخذ مجوزهای قانونی فعالیت داشته و به دلیل رعایت نکردن الزامات زیست محیطی موجب آلودگی محیط زیست شده بود، شناسایی شدکه پس از بررسی وضعیت این واحد، اخطاریه زیست محیطی برای متصدی آن صادر و بر ضرورت جمع آوري و توقف فعاليت بخش هاي آلاينده تاکید شد .
وی افزود: فعالیت واحدهای آبکاری به دلیل استفاده از مواد شیمیایی و تولید پساب های حاوی فلزات سنگین، در صورت مدیریت نادرست می تواند خسارات جبران ناپذیری به منابع آب، خاک و سلامت شهروندان وارد کند و از این رو، نظارت بر این واحدها با جدیت در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست قرار دارد.
شهند در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بی توجهی به اخطاریه صادرشده و استمرار فعالیت آلاینده، مطابق قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و اقدامات لازم مطابق قوانین ومقررات انجام خواهد شد.