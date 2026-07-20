پیشبینی وزش باد و تداوم شرجی بالا برای استان بوشهر
هواشناسی بوشهر از افزایش سرعت باد شمالی از امروز خبر داد و تداوم شرجی بالای هوا را برای روزهای آینده پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به بررسی نقشههای پیشبینی هواشناسی، از ظهر امروز (دوشنبه) با افزایش سرعت وزش بادهای شمال غربی روی دریا، سواحل استان بوشهر در برخی ساعتها دچار تلاطم شده و خلیجفارس مواج خواهد بود که این شرایط جوی تا روز جمعه تداوم خواهد داشت.
طلیعه محمدی افزود: در این مدت احتمال خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد و همچنین نفوذ گردوغبار فرامنطقهای در برخی نقاط ساحلی و روی دریا پیشبینی میشود.
وی همچنین با هشدار به دریانوردان و صیادان در خصوص وضعیت دریا گفت: ارتفاع موج در سواحل استان بوشهر بین ۹۰ تا ۱۵۰ و گاهی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر پیشبینی میشود، البته در مناطق جنوبی استان این میزان بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر از ادامه شرجی و رطوبت بالا در استان خبر داد و گفت: بیشینه دمای هوای استان در شبانهروز گذشته بین ۴۰ تا ۴۷ درجه سانتیگراد نوسان داشته و میزان رطوبت و شرجی در مناطق ساحلی استان بالای ۷۸ درصد ثبت شده است.
وی به زمان جزر و مد دریا در بندر بوشهر نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس دادههای هواشناسی، فردا مد اول دریا ساعت ۰۱:۳۳ بامداد، جزر اول ساعت ۰۷:۴۷، مد دوم ساعت ۱۲:۴۴ و جزر دوم دریا ساعت ۱۹:۲۶ دقیقه خواهد بود.