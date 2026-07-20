مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری بهینه از اراضی صنعتی واگذار شده، تعیین تکلیف قراردادها، اراضی راکد و طرح‌های نیمه‌تمام را از مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت در راستای حمایت از تولید، توسعه واحد‌های صنعتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی استان عنوان کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ جمال علیرضاپور به محدودیت اراضی صنعتی و افزایش تقاضای واحد‌های تولیدی برای توسعه و افزایش ظرفیت اشاره کرد و گفت: پایش مستمر اراضی راکد، طرح‌های فاقد پیشرفت مؤثر و قرارداد‌های مشمول فسخ و خلع ید به‌طور مستمر در دستور کار شرکت قرار دارد. در این فرآیند، ضمن آزادسازی اراضی بلااستفاده، امکان واگذاری این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران و واحد‌های صنعتی فعال و متقاضی توسعه فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران افزود: در کنار تعیین تکلیف اراضی راکد، حمایت حداکثری از سرمایه‌گذاران و صاحبان طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی مناسب نیز با جدیت دنبال می‌شود و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، موانع پیش روی تکمیل این طرح‌ها برطرف شده و زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر آنها فراهم شود.

وی با تشریح عملکرد کمیته پایش از ابتدای سال جاری گفت: در سال جاری، ۱۰ جلسه کمیته پایش برگزار شده که طی آن، ۱۸۶ طرح مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، برای ۱۶۰ طرح مهلت ادامه عملیات اجرایی و ساخت‌وساز صادر شد و ۱۴ طرح نیز برای بررسی و تصمیم‌گیری به کارگروه جزء (۱) بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ارجاع شد.

علیرضا پور در پایان تأکید کرد: استمرار برگزاری جلسات کمیته پایش، نقش مؤثری در تسریع تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های راکد، ایجاد وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها، افزایش بهره‌وری اراضی صنعتی و فراهم‌سازی بستر توسعه و افزایش ظرفیت واحد‌های تولیدی فعال در شهرک‌های صنعتی استان تهران داشته است.