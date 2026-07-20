رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس گفت: روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، ۳۰ و ۳۱ تیر برای مناطق مختلف استان، تداوم هوای گرم پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس گفت: امروز دوشنبه روند تغییرات دما افزایشی است و تداوم هوای گرم در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، ۳۰ و ۳۱ تیر پیش‌بینی می‌شود

محمد علیزاده اظهار کرد: امروز دوشنبه ۲۹ تیر در ساعت‌های بعد از ظهر در برخی مناطق نیمه جنوبی استان، رشد ابر و احتمال وقوع رعد و برق یا بارش پراکنده وجود دارد.

وی ادامه داد: از فردا سه‌شنبه ۳۰ تیر تا پایان هفته، در نوار جنوبی و جنوب‌شرق استان، طی ساعت‌های بعد از ظهر آسمان کمی ابری خواهد بود و در سایر مناطق فارس نیز اغلب آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، اول و دوم مرداد از شدت گرمای هوا در استان تا حدودی کاسته خواهد شد.