به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های تکواندو آزاد کره جنوبی امروز، محمدحسین یزدانی، ملی‌پوش وزن منفی ۸۷ کیلوگرم ایران، با غلبه بر حریفان خود عنوان قهرمانی و نشان طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

یزدانی در دیدار نهایی برابر نماینده تایلند به برتری رسید و بر سکوی نخست این رقابت‌ها ایستاد.

ملی‌پوشان کشورمان برای کسب امتیاز‌های رده بندی جهانی و ارتقای جایگاه خود در مسیر کسب سهمیه رویداد‌های پیش‌رو حاضر شده‌اند.