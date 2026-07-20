پخش زنده
امروز: -
مسابقات آزاد تکواندو کره جنوبی با کسب نشان طلای ملیپوش وزن منفی ۸۷ کیلوگرم ایران پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابتهای تکواندو آزاد کره جنوبی امروز، محمدحسین یزدانی، ملیپوش وزن منفی ۸۷ کیلوگرم ایران، با غلبه بر حریفان خود عنوان قهرمانی و نشان طلای این رقابتها را از آن خود کرد.
یزدانی در دیدار نهایی برابر نماینده تایلند به برتری رسید و بر سکوی نخست این رقابتها ایستاد.
ملیپوشان کشورمان برای کسب امتیازهای رده بندی جهانی و ارتقای جایگاه خود در مسیر کسب سهمیه رویدادهای پیشرو حاضر شدهاند.