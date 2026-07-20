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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان گفت: در راستای تقویت آمادگی برای مقابله با آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی، ۱۳۰ دستگاه دمنده اطفای حریق توسط دهیاریهای استان لرستان خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شیرزاد نجفی در شورای حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تجهیز دهیاریهای استان به تجهیزات اطفای حریق خبر داد و اظهار کرد: در راستای تقویت آمادگی برای مقابله با آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی، ۱۳۰ دستگاه دمنده اطفای حریق توسط دهیاریهای استان لرستان خریداری شده است.
وی با قدردانی از همکاری دهیاران و حمایت مجموعه مدیریت استان در اجرای برنامههای حفاظتی، افزود: تجهیز دهیاریها به این تجهیزات، گامی مؤثر در افزایش سرعت عمل نیروهای محلی در مهار آتشسوزیها و جلوگیری از گسترش حریق در عرصههای منابع طبیعی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با تأکید بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی، تصریح کرد: دهیاران به عنوان نخستین نیروهای حاضر در مناطق روستایی، نقش بسیار مهمی در مدیریت بحران و اطفای حریق دارند و تجهیز آنان به امکانات مورد نیاز، موجب افزایش توان عملیاتی و کاهش خسارات ناشی از آتشسوزی خواهد شد.
نجفی خاطرنشان کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با همکاری دهیاریها، شوراهای اسلامی، تشکلهای مردمی و دستگاههای اجرایی، برنامههای پیشگیرانه و تجهیزاتی را با هدف صیانت از جنگلها و مراتع استان بهصورت مستمر دنبال می کند.