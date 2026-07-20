استاندار خراسان جنوبی با ابراز نگرانی از افزایش تصادفات و تلفات جاده‌ای در برخی شهرستان‌های استان، بر ضرورت علت‌یابی دقیق، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، فرهنگ‌سازی و استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها برای کاهش حوادث رانندگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در نشست ستاد راهبری تصادفات استان گفت: اگرچه برخی شهرستان‌ها مانند قاین، درمیان و زیرکوه کاهش آمار تصادفات را تجربه کرده‌اند، اما در شهرستان‌هایی مانند بیرجند، طبس و نهبندان روند افزایش تصادفات نگران‌کننده است و این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی و اقدام فوری است.

هاشمی با اشاره به افزایش چشمگیر آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات در بیرجند، گفت: این وضعیت برای استان قابل قبول نیست و باید مشخص شود افزایش تصادفات ناشی از سرعت غیرمجاز، خستگی و خواب آلودگی رانندگان، یکنواختی مسیر‌ها یا ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای است.

استاندار بر استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها، شورا‌های اسلامی، روحانیون، آموزش و پرورش، بسیج و رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی تأکید کرد و افزود: اقدامات پیشگیرانه نباید فقط به ایام نوروز محدود شود و برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی باید در طول سال استمرار داشته باشد.

هاشمی با تأکید بر تکمیل نقاط حادثه‌خیز، نصب دوربین‌های ثبت تخلف و توسعه مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی گفت: در کنار برخورد با متخلفان، باید از رانندگان قانون‌مدار نیز با اجرای طرح‌های تشویقی قدردانی شود تا فرهنگ رانندگی ایمن در جامعه نهادینه شود.

وی همچنین خواستار مشارکت بیشتر شرکت‌های بیمه در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی شد و گفت: سرمایه‌گذاری در پیشگیری از تصادفات، هزینه‌های سنگین ناشی از خسارت‌های جانی و مالی را کاهش خواهد داد.

رئیس مجمع نمایندگان استان نیز با اشاره به ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای استان، دوطرفه بودن بسیاری از محور‌های اصلی را از عوامل مهم افزایش شدت تصادفات دانست و خواستار تسریع در دوبانده شدن محور‌های حادثه‌خیز به‌ویژه مسیر سربیشه - نهبندان و گردنه چاه آخوند شفیع شد.

نخعی بر توسعه پایگاه‌های امداد و نجات، تقویت ناوگان اورژانس و توجه ویژه به ایمن‌سازی جاده‌های روستایی تأکید کرد.

آینه دار مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی نیز از اجرای عملیات رسانه‌ای گسترده برای کاهش تصادفات خبر داد و گفت: این پویش از اول مرداد تا ۱۵ مهر با تولید برنامه‌های تحلیلی، آموزشی، مطالبه‌گر و تشویقی در بخش‌های مختلف رادیو و تلویزیون اجرا خواهد شد.

سرهنگ کاظمی، رئیس پلیس راه استان نیز نصب سامانه‌های ثبت تخلف، تجهیز پلیس راه به خودرو و دوربین‌های کنترل سرعت، ایمن‌سازی گردنه چاه آخوند شفیع، اصلاح دوربرگردان کویرتایر و رفع نشست آسفالت در محور بیرجند - قاین را از مهم‌ترین مطالبات پلیس برای کاهش تصادفات عنوان کرد.

اکبری معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان نیز از افزایش قابل توجه فوتی‌های ناشی از تصادفات خبر داد و گفت: با وجود راه‌اندازی پنج پایگاه ثابت و پنج پست موقت امدادی ویژه تابستان، آمار تلفات همچنان رو به افزایش است و تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای، نصب دوربین‌های ثبت تخلف و تشویق رانندگان قانون‌مدار ضروری است.