به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رضا دارابی در نشست با اعضای شورای عالی قضایی استان که در نقطه مرزی مهران برگزار شد؛ با اشاره به تعیین بهای ۶۰ هزار تومانی برای هر شبانه‌روز ماندگاری در خودروگاه‌های مهران، اظهار کرد: امسال، گذرگاه مرزی چیلات دهلران نیز آماده پذیرایی از مسافران اربعین است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۱ کیلومتر جاده و مسیر دسترسی تازه به پایانه مرزی مهران و شبکه راه‌های استان افزوده شده و ۳۵ کیلومتر دیگر نیز در حال گذراندن مراحل اجرایی پایانی است.

دارابی ادامه داد: با وجود تنگنا‌های اقتصادی، تورم و فشار‌های گوناگون؛ روند طرح‌های عمرانی استان متوقف نشده و کار‌های اجرایی با نقش‌آفرینی پیمانکاران انجام گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام افزود: از آن میان می‌توان به رنگ‌آمیزی جداکننده‌های بتنی، خط‌کشی مسیرها، تامین روشنایی، نصب تابلو‌های هشداردهنده، آشکارسازی مسیرها، ساخت ۹ کیلومتر جاده در مسیر «قاضی‌خان» به «چم‌شیر» در شهرستان سیروان و ۶ کیلومتر جاده پدافندی مسیر قُلِندر اشاره کرد.

معاون استاندار ایلام، گشایش مرز‌های زمینی را از اولویت‌های مهم دولت برشمرد و تشریح کرد: گذرگاه چیلات با اجرای زیرساخت‌هایی همچون آب، برق، گاز، فیبرنوری، مخابرات و بهسازی ۲۶ کیلومتر راه مرزی در آستانه بازگشایی قرار دارد.

وی تاکید کرد که امسال شاهد رفت‌وآمد عاشقان حسینی و بازگشایی عملی این مرز خواهیم بود و از سوی دیگر نیز باید گفت که پرونده مرز‌های «هلاله شمالی» در شهرستان چوار و بازارچه مرزی «چنگوله» مهران نیز در حال پیگیری است.

معاون استاندار ایلام، ساماندهی میدان اربعین در مرز مهران را از رخداد‌های خوب امسال دانست و بیان کرد: موضوع‌های سال‌های گذشته از جمله تاریکی، ورودی میدان و جانمایی ایستگاه‌های پذیرایی برطرف شده و امسال آب، برق، گاز و فاضلاب برای ۲۴ موکب دائمی در این میدان فراهم شده است.

وی از همراهی شهرداری‌های مناطق ۱۸ و ۵ تهران، اراک، ساری، البرز، قزوین و یزد در رویداد اربعین امسال خبر داد و گفت: با حضور نیرو‌های پاکبان، خودرو‌های سنگین و ابزار‌های لازم، هیچ چالشی در زمینه رفت و روب و پاکیزگی نخواهیم داشت و به همه دهیاری‌ها و شهرداری‌های مسیر نیز فراخوان داده شده است تا تمام توان خود را به کار گیرند.

این نشست با حضور شورای قضایی ایلام به ریاست «عمرانی علی‌محمدی»، رئیس کل دادگستری استان در پایانه مرزی مهران به منظور بررسی و بازدید از آخرین وضعیت آمادگی مرز مهران برای خدمت‌رسانی با زائران اربعین برگزار شد.

استان ایلام، گرانیگاه اصلی سفر‌های اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمی‌گزینند.

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، فراخ‌سازی مسیر‌های کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های این استان مرزی؛ از برنامه‌های پیوسته در سال‌های گذشته برای روان‌سازی سفر زائران بوده است.

در شرایط عادی، روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند.

امنیت بالا، نزدیکی به شهر‌های زیارتی عراق و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد؛ از مهم‌ترین عامل‌های استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روز‌های اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است؛ به گونه‌ای که سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی گذر کردند.

مرز مهران در ۹۰ کیلومتری جنوب‌باختری شهر ایلام قرار دارد.