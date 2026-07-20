به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اونتالاپ اونالبایف سفیر قزاقستان در ایران با بیان اینکه ما اشتراکات دینی فرهنگی زیادی با تبریز و ایران داریم گفت: روابط اقتصادی سیاسی و فرهنگی ما با ایران در حال افزایش است.

وی گفت: سرمایه گذاری بین استان‌های هم مرز ما و استان‌های ایران با توجه به ظرفیت‌های موجود مورد توجه مسئولان است و ما در زمینه همکاری‌های مختلف می‌توانیم بصورت تنگاتنگ عمل کنیم.

وی افزود: پیشنهاد می‌کنیم در شهر آلماتی تفاهم نامه برای خواهر خواندگی بین تبریز و آلماتی امضا کنیم تا در زمینه‌های گوناگون از ظرفیت‌های همدیگر بهره بیشتری ببریم.

اونتالاپ اونالبایف با اشاره به اینکه در سال گذشته میزان تبادلات تجاری ما پانصد میلیون دلار بود و محصولات ساختمانی و پلاستیکی از ایران خریداری کردیم افزود: از اتاق بازرگانی شهر تبریز دعوت می‌کنیم با حضور فعالان فرهنگی و بخش خصوصی اقتصادی در کشور ما زمینه‌های افزایش تبادلات نیز فراهم شود.

یعقوب هوشیار شهردار کلانشهر تبریز هم با اشاره به اینکه توسعه روابط در حوزه‌های مختلف به ویژه فرهنگی واقتصادی از رویکرد‌های اصلی ما با همسایگان کشورمان است گفت: تبریز به شهر اولین‌ها معروف است چرا که شاخص‌های توسعه پایدار در تبریز اتفاق افتاده است، پیشینه تاریخی تبریز اینکه پنج بار پایتخت ایران بوده وقدمت علمی آن مجموعه ربع رشیدی با قدمت هفتصد ساله است که از ۷۰ کشور دنیا است در ان تحصیل می‌کردند.

وی افزود: در حوزه‌های تاریخی بازار بزرگ تبریز، مساجد تبریز، ارک تبریز و مجموعه‌های مختلف نشانگر هویت فرهنگی و تاریخی بسیار عمیق ان است که مورد توجه مورخان و دانشمندان بوده است، چون تبریز ارتباطات موثری با دنیا داشته است.

هوشیار با اشاره به اینکه تبریز در حوزه صنعت، پالایشگاه و پتروشیمی، صنایع غذایی، دارویی یکی از قطب‌های جدی و اقتصادی ایران است تصریح کرد: تبریز نزدیک به دو میلیون نفر جمعیت دارد و مورد توجه اقتصاددانان وسرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

شهردار کلانشهر تبریز خاطر نشان کرد: تبریز ظرفیت‌های خوبی دارد و می‌توانیم شهر آلماتی را به شهر‌های عضور بریکس اضافه کنیم و از ظرفیت‌های مشترک شهر‌ها در مسیر توسعه استفاده کنیم.