کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهیدان زینلی شهرستان تفرش با اجرای ۶۰ برنامه متنوع فرهنگی، هنری و علمی، اوقات فراغت را به خوبی مدیریت می‌کند.

تقویت مهارت‌های اجتماعی، اعتماد به نفس و روحیه مشارکت‌؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهیدان زینلی با اجرای ۶۰ برنامه متنوع فرهنگی، هنری، ادبی، علمی بستری مناسب برای رشد استعداد‌ها و توانمندی‌های کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند.

فعالیت‌هایی مانند کتابخوانی، قصه گویی، نمایش خلاق شعر و داستان نقاشی سفالگری کاردستی بازی‌های فکری و کارگاه‌های مهارتی علاوه بر پرورش خلاقیت به تقویت مهارت‌های اجتماعی اعتماد به نفس و روحیه مشارکت در اعضا کمک می‌کند هدف کانون تربیت نسل خلاق آگاه و مسئولیت پذیر در محیطی امن شاد و آموزشی است.