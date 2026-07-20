تقویت مهارتهای اجتماعی، اعتماد به نفس و روحیه مشارکت؛
فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهیدان زینلی در شهرستان تفرش استان مرکزی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهیدان زینلی شهرستان تفرش با اجرای ۶۰ برنامه متنوع فرهنگی، هنری و علمی، اوقات فراغت را به خوبی مدیریت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهیدان زینلی با اجرای ۶۰ برنامه متنوع فرهنگی، هنری، ادبی، علمی بستری مناسب برای رشد استعدادها و توانمندیهای کودکان و نوجوانان فراهم میکند.
فعالیتهایی مانند کتابخوانی، قصه گویی، نمایش خلاق شعر و داستان نقاشی سفالگری کاردستی بازیهای فکری و کارگاههای مهارتی علاوه بر پرورش خلاقیت به تقویت مهارتهای اجتماعی اعتماد به نفس و روحیه مشارکت در اعضا کمک میکند هدف کانون تربیت نسل خلاق آگاه و مسئولیت پذیر در محیطی امن شاد و آموزشی است.