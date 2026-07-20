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فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان ورامین از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۶ تن مقطوعات چوب بدون مجوز خبر داد و تأکید کرد که هرگونه حمل غیرقانونی فرآوردههای چوبی با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ علیدوستی گفت: هرگونه حمل چوب بدون دریافت مجوزهای قانونی، مشمول برخورد قضایی و قانونی خواهد بود که در جریان گشت و سرکشی مأموران یگان حفاظت یک دستگاه کامیون حامل ۶ تن مقطوعات چوب که بدون مجوز قانونی در حال حمل بود، شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: با دستور ریاست اداره تعزیرات حکومتی، خودروی مذکور به پارکینگ منتقل و پرونده جهت طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.
علیدوستی با قدردانی از همکاری ریاست و کارکنان کلانتری آبباریک در اجرای این عملیات، نقش تعامل دستگاههای انتظامی و قضایی را در مقابله با قاچاق فرآوردههای جنگلی مؤثر دانست.
فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین در پایان با تأکید بر رعایت قوانین حمل فرآوردههای چوبی خاطرنشان کرد: هرگونه حمل چوب نیازمند اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح است و در صورت مشاهده هرگونه خودروی حامل چوب بدون مجوز، ضمن تشکیل پرونده، اقدامات قضایی لازم انجام شده و با متخلفان مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد.