به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ علیدوستی گفت: هرگونه حمل چوب بدون دریافت مجوز‌های قانونی، مشمول برخورد قضایی و قانونی خواهد بود که در جریان گشت و سرکشی مأموران یگان حفاظت یک دستگاه کامیون حامل ۶ تن مقطوعات چوب که بدون مجوز قانونی در حال حمل بود، شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: با دستور ریاست اداره تعزیرات حکومتی، خودروی مذکور به پارکینگ منتقل و پرونده جهت طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

علیدوستی با قدردانی از همکاری ریاست و کارکنان کلانتری آبباریک در اجرای این عملیات، نقش تعامل دستگاه‌های انتظامی و قضایی را در مقابله با قاچاق فرآورده‌های جنگلی مؤثر دانست.

فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین در پایان با تأکید بر رعایت قوانین حمل فرآورده‌های چوبی خاطرنشان کرد: هرگونه حمل چوب نیازمند اخذ مجوز‌های قانونی از مراجع ذی‌صلاح است و در صورت مشاهده هرگونه خودروی حامل چوب بدون مجوز، ضمن تشکیل پرونده، اقدامات قضایی لازم انجام شده و با متخلفان مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد.