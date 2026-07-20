پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد: با موافقیت ریاست مجلس، تنقیح قوانین مربوط به خانواده و جمعیت با محوریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیرحسین بانکی پور در جمع اعضای کمیته خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: در ارتباط با خانواده و جمعیت ظرفیت خوبی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ایجاد شده و باید در محوریت قوانین مربوط به خانواده با این مرکز باشد و در همه کمیسیونهای تخصصی باید مرکز حضور جدی داشته باشد.
وی با بیان اینکه ما امروزه در کشور خلاء علمی و پژوهشی نداریم بلکه خلاء قانونی داریم، گفت: مراکز تحقیقاتی به جای تولید گفتمان، باید تولیدات انجام شده را در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری عینیت ببخشند.
وی به عنوان نمونه گفت: در حوزه خانواده، فعالیتهای زیادی از نظر تئوریک و نظری انجام شده است ولی بخشهای مهمی از این فعالیت ها، تبدیل به متن قانونی نشده است، در حالی که همه قوانین مصوب مجلس باید پیوست خانواده داشته باشد.
بانکی پور با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس امروز از جایگاه قابل قبولی در مجلس شورای اسلامی و حوزه علمیه برخوردار است، گفت: این مرکز باید در همه کمیسیونهای تخصصی مجلس حضور جدی و فعال داشته باشد تا خدای ناکرده قوانینی خلاف شریعت تصویب نشود.
وی ضمن اشاره به دستاوردهای قانون جوانی جمعیت از جمله کاهش سقط جنین، افزایش فرزند سوم و ... گفت: برای به نتیجه رسیدن یک قانون، دیدگاههای مختلف، گاهی موانع و فشارهایی وجود دارد، ولی مهم این است که انسان به رسالت الهی خود عمل کند.
بانکی پور با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اصلی کشور گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در زمینه حل مسائل کشور، از ظرفیت نمایندگان مجلس در جلسات خود استفاده کند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین همگرایی نخبگانی را مورد توجه قرار داد و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید نقطه اتصال مراکز، پژوهش ها، اندیشکدهها و پژوهشگران با نظام قانونگذاری باشد.
بانکی پور همچنین مسکن را از مهمترین موانع ازدواج و فرزند آوری در کشور دانست و گفت: باید راهکاری قانونی برای رفع این مشکل پیدا شود، یک مورد اهدای زمین به زوجهای جوان و دیگری مسکن اجارهای به شرط تملیک است که باید پیشنهادات و پیش نویسهایی در این زمینه تهیه و فرآیندهای قانونی آن طی شود.
محمد تقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای مرکز گفت: خانواده زیربنای جامعه و پایه همه نهادهای جامعه پذیر است و اگر این نهاد در کشور تضعیف شود سایر نهادها نیز دچار انفعال خواهند شد.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین هاشمیان مدیر گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این گروه خاطرنشان کرد: در جنگ اخیر فرصت خوبی برای حوزه حکمرانی ایجاد شده است و بهترین مدخل برای استفاده از این فرصتها، برنامه هفتم است و گروه فرهنگی اجتماعی با جدیت بویژه در حوزه خانواده این برنامه را دنبال میکند.
در این نشست اعضای کمیته خانواده مرکز تحقیقات تحقیقات اسلامی مجلس گزارشی از طرحهای در دست اقدام خود را ارائه دادند.
اهدای زمین به زوجهای جوان، رفع مشکل مسکن زوجین، برگزاری جشنواره محصولات تقنینی در مراکز حوزوی و پژوهشی و. از پیشهادات ارائه شده در این نشست بود.