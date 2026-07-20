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مدیر کل فرودگاههای استان فارس در راستای آمادگی برای ایام اربعین، از برنامهریزی برای اجرای منظم پروازهای شیراز به عتبات در بازه زمانی ۴ تا ۱۶ مرداد و تدوین تعرفههای مصوب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مدیر کل فرودگاههای فارس از آمادگی فرودگاه شهید دستغیب شیراز برای انجام پروازهای اربعین از ۴ تا ۱۶ مرداد خبر داد و قیمت مصوب بلیت رفت و برگشت را ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد.
فخرالدین کشاورز از برنامهریزی برای انجام پروازهای اربعین حسینی از فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز خبر داد. این پروازها از چهارم تا شانزدهم مردادماه انجام میشود و قیمت بلیت رفت و برگشت ۲۴ میلیون تومان مصوب شده است.
به گفته وی، هماهنگی با شرکتهای هواپیمایی برای اجرای منظم این پروازها در حال انجام است و در صورت مساعد بودن شرایط منطقه، پروازهای فوقالعاده نیز به مسیر شیراز - عتبات اضافه خواهد شد.
کشاورز تأکید کرد که فرودگاه شیراز تمام ظرفیت خود را برای تسهیل سفر زائران و ارائه خدمات مطلوب به کار گرفته است.