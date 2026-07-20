به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های تکواندو آزاد کره جنوبی امروز، یاسین ولی‌زاده، ملی‌پوش وزن منفی ۵۴ کیلوگرم ایران، با برتری مقابل حریفان خود به نشان طلا دست پیدا کرد.

ولی‌زاده در دیدار نهایی برابر نماینده کره‌جنوبی به برتری رسید و عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

ملی‌پوشان کشورمان برای کسب امتیاز‌های رده بندی جهانی و ارتقای جایگاه خود در مسیر کسب سهمیه رویداد‌های پیش‌رو حاضر شده‌اند.