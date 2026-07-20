دهیار امین‌آباد گفت: روستای امین‌آباد با اجرای پروژه نوسازی شبکه آب شرب و تجهیز به سامانه‌های پیشرفته پایش آنلاین، به پیشروترین روستای شهرستان ری در مدیریت هوشمند توزیع و مصرف آب تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میثم خوشی در حاشیه بازدید علیرضا کارگری، مدیرعامل آبفای منطقه 6 تهران از عملیات اجرایی این پروژه، ضمن تأکید بر اهمیت زیرساختی این طرح برای آینده روستا، اظهار کرد: اصلاح و نوسازی شبکه آب شرب، یکی از مهم‌ترین مطالبات دیرینه مردم و از وعده‌های اصلی دهیاری بود که با حمایت فرماندار شهرستان ری و همت و همراهی شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 تهران محقق شد.

وی با اشاره به ابعاد فنی و گستردگی این طرح افزود: این پروژه بزرگترین اقدام عمرانی در تاریخ روستای امین‌آباد در حوزه آب و فاضلاب محسوب می‌شود که با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و مدیریت بهینه منابع آبی در حال اجراست.

دهیار امین‌آباد با اعلام زمان‌بندی بهره‌برداری از این طرح تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، پیشرفت پروژه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و تمامی توان خود را به کار گرفته‌ایم تا در هفته نخست شهریورماه و همزمان با ایام هفته دولت، این طرح عمرانی بزرگ به بهره‌برداری کامل برسد.

خوشی تاکید کرد: در این پروژه که در سه خیابان اصلی و پرتراکم روستا به همراه تعداد زیادی از کوچه‌ها در حال اجراست، عملیات بازسازی حدود 2 کیلومتر شبکه توزیع و 500 فقره انشعاب آب انجام شده است. همچنین با نصب تجهیزات پیشرفته از جمله 2 دستگاه فلومتر و 3 دستگاه فشارسنج متصل به سامانه اسکادا، مدیریت هوشمند تأمین، توزیع و مصرف آب با پایش آنلاین هیدرولیکی امکان‌پذیر شده است.

علیرضا کارگری، مدیرعامل آبفای منطقه 6 تهران نیز در این بازدید، با اشاره به استفاده از تجهیزات تولید داخل با ضمانت عملکرد 50 ساله در این پروژه، اجرای آن را مصداق بارز استمرار خدمت‌رسانی به مردم دانست و تأکید کرد که این اقدامات نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب و پایداری شبکه توزیع خواهد داشت.

گفتنی است اجرای این طرح، روستای امین‌آباد را به نخستین روستای پیشرو در سطح شهرستان ری تبدیل می‌کند که از سیستم مدیریت هوشمند (DMA) برای پایش و کنترل شبکه توزیع آب بهره می‌برد؛ گامی بلند که می‌تواند الگویی برای توسعه زیرساخت‌های سایر روستاهای شهرستان باشد.