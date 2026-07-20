به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید محمدرضا موالی‌زاده با تأکید بر لزوم استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال، از معرفی بانک‌های دارای عملکرد ضعیف در پرداخت تسهیلات به مراجع ذی ربط خبر داد و بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کلان تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در بهره‌گیری از ابزار‌های جدید و روش‌های نوین تأمین مالی افزود: این روش‌ها مدتی است در کشور در حال پیاده‌سازی است و بعضی از استان‌ها توانسته‌اند از این ابزار‌ها استفاده کنند. ما نیز این کار را شروع کرده‌ایم و لازم است آموزش‌های لازم برای تعریف منابع جدید داده شود.

استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت نقش بانک‌ها در توسعه استان تصریح کرد: بانک باید به توسعه استان گره بخورد. اما بعضی از بانک‌ها عملکرد چندان مطلوبی نداشته‌اند که به مراکز و دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی خواهند شد.

موالی‌زاده در خصوص نحوه برخورد بانک‌ها با پرونده‌های تسهیلاتی گفت: اگر قرار باشد صرفاً به دلیل نقص در مدارک یا وثیقه، پرونده را ببندیم و کنار بگذاریم، مشکلات ما را حل نخواهد کرد. اما اگر کسی واقعاً پای کار باشد و مسئله را مسئله خود بداند و پیگیر وام‌ها و تسهیلات مورد نیاز مردم باشد، طبیعتاً قضیه فرق خواهد کرد.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات، خاطرنشان کرد: در این جلسات، مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مطرح می‌شود که وام‌های کلان است، نه وام‌های خرد. باید تشویق، حمایت و موانع را برداریم و تسریع کنیم؛ چون با کاهش ارزش پول، هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفتد، مناسب‌تر خواهد بود.

استاندار خوزستان در پایان به عملکرد بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک‌هایی که خوب عمل کرده‌اند، معرفی و تجلیل می‌شوند و بانک‌هایی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند، تذکر داده می‌شود و از طریق مبادی ذی‌ربط پیگیری خواهد شد تا روش‌های خود را اصلاح کنند. این موضوع خاص خوزستان نیست و در همه جا این اتفاق می‌افتد. امیدواریم سازوکار‌های جدیدی که در بانک‌ها تعریف شده، در عمل خود را نشان دهد.