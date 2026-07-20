برنامه عندلیب با مرور سابقه تاریخی موسیقی در فرهنگ ایران زمین و همچنین با استناد به آثار مکتوب و مضبوط مربوط به موسیقی اصیل ایرانی، به جایگاه این هنر از دیرباز تا کنون در فرهنگ ایران می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه عندلیب با مرور سابقه تاریخی موسیقی در فرهنگ ایران زمین و همچنین با استناد به آثار مکتوب و مضبوط مربوط به موسیقی اصیل ایرانی، به جایگاه این هنر از دیرباز تا کنون در فرهنگ ایران می‌پردازد و در این مسیر از حضور استادان به نام موسیقی و آثار ماندگارکاروان موسیقی اصیل ایرانی بهره میبرد.

این برنامه همچنین به بررسی موسیقی‌های سنتی ایرانی مبتنی بر شعر، خوانندگی، آهنگسازی، آلات موسیقی و ملودی به ویژه گوشه‌های موسیقی ایرانی می‌پردازد.

موسیقی اصیل ایرانی، تنها مجموعه‌ای از نغمه‌ها و آواز‌ها نیست؛ بلکه روایتگر تاریخ، فرهنگ، هویت و احساس مردمانی است که قرن‌ها هنر را با شعر، اندیشه و معنویت درآمیخته‌اند. هر دستگاه، هر گوشه و هر ملودی، برگ زرینی از میراث فرهنگی ایران‌زمین را در خود جای داده و نسل به نسل به یادگار مانده است.

برنامه «عندلیب» با نگاهی پژوهش‌محور و مستند، مخاطبان را به سفری در گستره موسیقی سنتی ایران می‌برد؛ سفری که در آن، با تکیه بر منابع معتبر، آثار مکتوب و اسناد مربوط به موسیقی اصیل ایرانی، سیر تاریخی این هنر از گذشته تا امروز روایت می‌شود.

این برنامه، ضمن بررسی جایگاه موسیقی در فرهنگ و تمدن ایران، به معرفی بزرگان این عرصه، واکاوی آثار ماندگار، شیوه‌های خوانندگی، آهنگسازی، شعر، ساز‌های ایرانی، دستگاه‌ها، آواز‌ها و گوشه‌های موسیقی می‌پردازد و نقش این هنر را در حفظ هویت فرهنگی ایرانیان بازخوانی می‌کند.

حضور استادان و صاحب‌نظران موسیقی، تحلیل آثار شاخص و بازخوانی خاطرات و روایت‌های ماندگار از کاروان موسیقی اصیل ایران، «عندلیب» را به برنامه‌ای ارزشمند برای علاقه‌مندان موسیقی ، پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی تبدیل کرده است.

برنامه «عندلیب» به تهیه‌کنندگی سعید مبشری، با اجرای استاد داود حیدری و کارشناسی دکتر علیرضا امینی، موسیقیدان و پژوهشگر، جمعه‌ها ساعت ۲۲ از رادیو ایران پخش می‌شود و شنوندگان را به ضیافتی از نغمه، شعر، تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین دعوت می‌کند.