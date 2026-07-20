نشست هم‌اندیشی مدیران مؤسسات تک‌منظوره مد و لباس کشور با محور بررسی چالش‌ها، تبادل تجربه و ارائه راهکار‌های اجرایی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست که با حضور بیش از ۶۰ مدیرعامل مؤسسات تک‌منظوره مد و لباس از سراسر کشور به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد، مدیران مؤسسات در فضایی صمیمی، مهم‌ترین دغدغه‌ها، چالش‌ها، مطالبات و پیشنهاد‌های خود در حوزه فعالیت مؤسسات فرهنگی و هنری مد و لباس را مطرح کردند.

محسن گرجی در این نشست پس از استماع دغدغه‌ها و مشکلات مدیران مؤسسات مد و لباس، با تأکید بر اینکه رویکرد کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بر همدلی، تعامل و همراهی با مؤسسات است، گفت: تلاش می‌کنیم تا حد امکان ظرفیت و قدرت پیگیری کارگروه برای رفع مشکلات مؤسسات افزایش یابد و با بهره‌گیری از توان و امکانات موجود، تسهیل‌گر امور مؤسسات باشند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات موسسات در سازمان‌ها و نهاد‌های دیگر، از ظرفیت کارگروه و اعضای حقوقی آن استفاده می‌کنیم.

چالش‌های مالیاتی و موانع اداری

بنابراین گزارش، «مالیات، بیمه، اماکن، شهرداری، فرآیند‌های اداری، نبود حمایت‌های عملی، عدم پذیرش مؤثر مجوز مؤسسات در برخی دستگاه‌های اجرایی و ضرورت تدوین نرخ‌نامه رسمی خدمات آموزشی» از مهم‌ترین چالش‌های مطرح شده از سوی حاضران در این نشست بود.

اعتباربخشی به گواهینامه‌های آموزشی

شماری از مدعوین با تأکید بر ضرورت ارتقای اعتبار مدارک آموزشی، خواستار احیای فرآیند بررسی و تأیید دوره‌های آموزشی در کمیسیون آموزشی کارگروه ساماندهی مد و لباس و تقویت جایگاه گواهینامه‌های آموزشی مؤسسات شدند.

ایجاد واحد مشاوره تخصصی و کمیسیون‌های تخصصی

پیشنهاد ایجاد واحد مشاوره تخصصی در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برای ارائه خدمات حقوقی، مالیاتی، بیمه‌ای، ثبتی و کسب‌وکار و همچنین تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با هدف بررسی مسائل، ارائه راهکار‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

توسعه خدمات نشان شیما در حوزه ملحقات مد و لباس

مدیران مؤسسات فعال در حوزه ملحقات مد و لباس، از جمله طلا، جواهر، زیورآلات و سایر محصولات مرتبط، با اشاره به نبود کاربرگ اختصاصی این حوزه در سامانه جامع طراحان و بخش «نشان شیما»، خواستار فراهم شدن امکان ثبت، بررسی و ارزیابی آثار و دریافت نشان شیما برای محصولات این بخش شدند.

ساماندهی صدور مجوز رویداد‌های تخصصی

در ادامه این نشست، مدیران مؤسسات برگزارکننده رویداد‌های تخصصی مد و لباس، افزایش تعداد مجوز‌های صادره و هم‌پوشانی مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف را از عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت و هویت تخصصی این رویداد‌ها دانستند و خواستار بازنگری در فرآیند صدور مجوز‌ها و انسجام‌بخشی به مدیریت این رویداد‌ها شدند.

پیشنهاد تشکیل انجمن مؤسسات مد و لباس استان تهران

پیشنهاد تشکیل «انجمن مؤسسات مد و لباس استان تهران» با هدف تقویت هم‌افزایی، انسجام میان مؤسسات و پیگیری منظم مطالبات مشترک از طریق یک تشکل تخصصی، در این جلسه مطرح شد.

ضرورت استقرار نظام رتبه‌بندی مؤسسات

حاضران، استقرار نظام رتبه‌بندی مؤسسات مد و لباس را از دیگر مطالبات خود عنوان و بر ارزیابی مؤسسات بر اساس شاخص‌های مشخص، ایجاد رقابت سالم، ارتقای کیفیت خدمات و توزیع عادلانه حمایت‌ها و امتیازات متناسب با عملکرد مؤسسات تأکید کردند.