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دوره آموزشی مهارتهای هوش مصنوعی با همکاری دانشگاه یاسوج و پارک علم و فناوری و ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در دانشگاه یاسوج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، معاون پارک علم و فناوری یاسوج گفت: در این دوره که طی چهار روز و در دو گروه برگزار میشود، نزدیک به ۹۰۰ نفر از علاقهمندان آموزشهای کاربردی هوش مصنوعی را به صورت رایگان فرا میگیرند.
حسینی با اشاره به اینکه اساتید این دوره از فناوران و کارشناسان وزارت ارتباطات هستند افزود: هدف از اجرای این دوره ارتقای مهارتهای تخصصی و توانمندسازی شرکتکنندگان در استفاده عملی از ابزارهای هوش مصنوعی است و شرکتکنندگان پس از پایان دوره میتوانند از این فناوری در حوزههای تخصصی و فعالیتهای شغلی خود به صورت کاربردی بهره بگیرند.
معاون مرکز نوآوری توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم گفت: هدف از برگزاری این دورهها آشنایی شرکتکنندگان با کاربردهای هوش مصنوعی و توانمندسازی آنها برای استفاده عملی از این فناوری در حل مسائل سازمانی و صنعتی است.
رفعتی افزود:در پایان این دوره مخاطبان علاوه بر آشنایی با مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی با ابزارهای مختلف این حوزه نیز به صورت کامل و جامع آشنا میشوند تا بتوانند از آنها در حوزههای کاری و متناسب با نظام مسائل سازمان یا شرکت خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه این دورهها صرفاً جنبه تئوری ندارند افزود: آموزشها به صورت مهارتمحور و کاربردی طراحی شدهاند تا شرکتکنندگان در پایان دوره توانایی بهکارگیری ابزارهای هوش مصنوعی را در فعالیتهای مختلف کسب کنند.
معاون مرکز نوآوری توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کارفرمای اجرای این طرح پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تهران است و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری مسئولیت اجرای دورهها را بر عهده دارد.
رفعتی با اشاره به روند اجرای این طرح در کشور گفت: در مرحله نخست، برگزاری دورهها در پنج استان هدفگذاری شده است که تاکنون در استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان برگزار شده و با استقبال خوبی همراه بوده و کهگیلویه و بویراحمد سومین استانی است که دوره در آن برگزار شده است.
وی افزود:در صورت تداوم اجرای طرح، برنامهریزی شده است این دورههای آموزشی در مجموع در ۱۲ استان کشور برگزار شود.