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معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید نیروگاهی نقش مؤثری در تأمین برق مورد نیاز، در روزهای اوج بار تابستان خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی رجبیمشهدی با تشریح برنامههای وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور اظهار کرد: تا نیمه مردادماه، مجموعهای از واحدهای جدید حرارتی، سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر، با مجموع ظرفیت بیش از ۸۰۰ مگاوات، وارد مدار تولید خواهد شد.
وی افزود: در نیروگاههای عسلویه و پارس متمرکز، دو واحد بخار سیکل ترکیبی، هر یک با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات، آماده بهرهبرداری و به شبکه سراسری متصل شدهاند. معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: نیروگاه دالاهو نیز با ظرفیت حدود ۲۹۴ مگاوات به ظرفیت عملی تولید برق کشور تا نیمه مرداد افزوده خواهد شد. رجبیمشهدی همچنین از برنامهریزی برای بهرهبرداری از واحد نیروگاه خرم خبر داد و گفت: این واحد با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات قرار است در روز ۳۱ تیرماه وارد مدار تولید برق شود.
وی خاطرنشان کرد: نیروگاه زمینگرمایی مشکینشهر و نیروگاه طرشت نیز هرکدام با ظرفیت پنج مگاوات در این بازه زمانی به بهرهبرداری خواهند رسید. معاون برق و انرژی وزارت نیرو تأکید کرد: ورود این واحدها به مدار، بخشی از برنامه فشرده وزارت نیرو برای توسعه ظرفیت تولید، جبران بخشی از ناترازی برق و ارتقای پایداری شبکه سراسری در دوره اوج مصرف تابستان است. بر اساس ظرفیتهای اعلامشده، در مجموع ۸۰۷ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی تا نیمه مردادماه به مدار تولید برق کشور افزوده خواهد شد.