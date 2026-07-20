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همزمان با برگزاری یک کنفرانس بینالمللی باستانشناسی در یکی از شهرکهای اشغالی در کرانه باختری، اعتراضاتی در میان دانشگاهیان، باستانشناسان و متخصصان میراثفرهنگی جهان ایجاد شده است معترضان این رویداد را مغایر با اصول بیطرفی علمی دانستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما معترضان همچنین درباره استفاده از باستانشناسی برای مشروعیتبخشی به واقعیتهای ناشی از اشغال سرزمینهای فلسطینی هشدار دادند.
دهها استاد دانشگاه، باستانشناس، پژوهشگر و متخصص میراثفرهنگی از دانشگاهها و مراکز علمی اروپا، آمریکا و خاورمیانه با انتشار بیانیهها و نامههای اعتراضی اعلام کردند که برگزاری چنین رویدادی در شهرکهایی که از منظر بخش عمده جامعه بینالمللی در سرزمینهای اشغالی فلسطین قرار دارند، با اصول استقلال علمی و مسئولیت حرفهای جامعه دانشگاهی سازگار نیست و میتواند به بهرهبرداری سیاسی از میراثفرهنگی بینجامد.
معترضان اعلام کردهاند: باستانشناسی باید در خدمت شناخت تاریخ، حفاظت از میراث مشترک بشری و توسعه همکاریهای علمی باشد، نه ابزاری برای تثبیت ادعاهای سیاسی یا تغییر روایتهای تاریخی.